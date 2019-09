Polizei stoppt „alte Bekannte“

Von Schwäbische Zeitung

Ein Baby im Alter von acht Wochen wurde am Samstag gegen 18:40 Uhr in einem Bus der Stadtwerke Konstanz bei einem Unfall verletzt.

Die Eltern waren am Zähringerplatz in den Bus der Linie 4/13 eingestiegen und hatten den Kinderwagen mit dem Baby darin an dem im Bus vorgesehenen Platz abgestellt. In der Mainaustraße auf Höher der Hausnummer 75 hatte der Bus aus bisher ungeklärten Gründen einen starken Schlenker gemacht, wodurch der Kinderwagen nach hinten umkippte.