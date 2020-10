Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer

Deutlich betrunken ist ein 40-jähriger Autofahrer gewesen, der am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Lindauer Straße in Tettnang von der Polizei kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund 2,1 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Der 40-Jährige hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten. Ein weiterer Autofahrer, der gegen 20.15 Uhr überprüft wurde und einen Alkoholwert von über 0,5 Promille aufwies, hat nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg zu rechnen.