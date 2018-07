Polizei ermittelt wegen toter Fische in der Argen

In dem zehn Kilometer langen Gewässerabschnitt zwischen Badhütten und der Argenmündung in den Bodensee sind am Montag mehrere tote Fische sämtlicher Fischarten entdeckt worden, teilt die Polizei mit.

Vor allem Jungfische seien betroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Behörden davon aus, dass wohl Säure, Lauge oder ein ähnlicher Stoff auf bislang noch unbekannte Weise in das Gewässer gelangt ist. Vorgenommene Messungen ergaben zum Überprüfungszeitpunkt keine Auffälligkeiten beim pH-Wert, ebenso können Sauerstoffmangel und toxische Ursachen ausgeschlossen werden, heißt es im Polizeibericht. Zur Klärung der Ursache des Fischsterbens wurden entsprechende Wasserproben erhoben, die das Landratsamt untersuchen lässt. Einige der verendeten Fische befinden sich zur Untersuchung beim Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf. Mit den Ergebnissen ist erst in den nächsten Tagen zu rechnen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung.

Anfang des Monats verendeten etliche tote Fische im Industriegebiet Bürgermoos in Tettnang. Die Ursache dafür konnte bislang nicht geklärt werden.