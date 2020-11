Plötzlich in Quarantäne: Wenn das eigene Kind sich „absondern“ muss

Sonntagabend herrscht große Aufregung in der Whats-app-Klassengruppe: Ein Schüler der 8. Klasse sei positiv getestet worden, die Nebensitzer des betroffenen Schülers müssten ebenfalls in Quarantäne. Kurze Zeit später klingelt auch bei uns das Telefon.

Das Gesundheitsamt hat eine Formel festgelegt, durch die all jene Schüler in die Kategorie eins fallen und folglich in Quarantäne müssen, die in mindestens einer Schulstunde im Umkreis des betroffenen Schülers saßen. Alle anderen Mitschüler, wie auch die Geschwisterkinder und Eltern, fallen bei dieser Formel in die Kategorie zwei, was bedeutet, dass eine Teilnahme am normalen Alltag weiter möglich ist, solange die AHA-Regeln eingehalten werden und keine Symptome auftreten.

Am Montag dann der Anruf des Gesundheitsamtes, in dem detaillierte Anforderungen besprochen werden, wie mit den Kindern in Quarantäne innerhalb der Familie umgegangen werden muss: Das Kind wird vom Rest der Familie getrennt, Abstand halten ist angesagt, essen im Zimmer, Wäsche und Mülleimer für Essensreste im Zimmer, kein Schritt vors Haus, hochfrequentes Querlüften. Der Kontakt zur Katze stelle (glücklicherweise) kein Problem dar.

Am Dienstag dann der Brief von der Stadtverwaltung, namentlich zugestellt an das betroffene Kind: „Sie werden vom 3.11. bis einschließlich 17.11.2020 in häusliche Quarantäne abgesondert“, „Sie werden der Beobachtung unterworfen“ und zuletzt, wenn „Sie diesen Anforderungen nicht nachkommen, wird die zwangsweise Absonderung in einem geschlossenen Krankenhaus (…) angedroht“. Wie in Amtsbriefen üblich, kein freundlicher Satz, der Verständnis, aber vor allem Kooperationswillen beim Empfänger auslösen würde. Den Mitarbeitern im Ordnungsamt seien, so die Antwort auf unsere Nachfrage, die Hände gebunden, da das Gesundheitsamt auf der Formulierung bestünde. Als Idee unsererseits: Legen Sie doch künftig einfach einen kleinen Zettel rein, auf dem steht: „Leider sind Sie von den Quarantänevorgaben betroffen. Wir hoffen, Ihnen geht es gut. Es ist wichtig, dass Sie folgende Regeln zum Schutz aller einhalten.“ Dass es den Mitarbeitern vom Ordnungsamt unangenehm ist, die Einhaltung der Quarantäne zu kontrollieren, ist nachvollziehbar. Seit Dienstag läuft für die Kinder in der Quarantäne parallel zum Unterricht in der Realschule der sogenannte „Hybrid-Unterricht“: Es wird in den meisten Fächern live aus dem Klassenzimmer gestreamt, Unterlagen werden vorab zum Ausdrucken nach Hause gesendet, online wird Kleingruppenarbeit durch die Lehrer organisiert. Wir Eltern können dem Lehrerteam um Herrn Stohr nur ein großes Lob aussprechen, dass sie diese Form von Unterricht so prompt organisiert haben. Dass dieses Angebot sicherlich nicht 100 Prozent frei von Schwachstellen ist, ist klar.

Donnerstag: Das WLAN-Kontingent unserer Tochter musste bereits am Montag deutlich erhöht, die Alltagsmasken durch FFP2-Masken ersetzt werden. Mit dem Näherrücken der positiv getesteten Corona-Fälle im Umkreis steigt die Unsicherheit. Ängste drohen den ein oder anderen Mitmenschen zu überfluten. Auch den betroffenen Kindern setzt es natürlich zu, so „abgesondert“ zu sein. Kritische Fragen, ob die vorgegebenen Regeln Sinn machen, dürfen und müssen erlaubt sein, gleichzeitig müssen wir jetzt halt auch „einfach mitmachen“. Abschließend bleibt zu sagen: haltet durch und seid freundlich miteinander.