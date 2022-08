Platzkonzert mit der Musikkapelle Tannau

Die Musikkapelle Tannau spielt am Mittwoch, 3. August, um 19 Uhr auf dem Bärenplatz. Die rund 35 Musikerinnen und Musiker dirigiert Hans-Peter Fuchs. Ob traditioneller Marsch, klassische Polka oder moderne Pop-Rock-Interpretation – Fans der Blasmusik kommen auf ihre Kosten, schreibt die Tourist-Information Tettnang in einer Vorschau. Die Besucher genießen bei den Wirten des City und der Krone kühle Getränke und leckere Speisen. Plätze können in der Café Bar City, Telefon 07542 53711, oder im Brauerei und Gasthof zur Krone, Telefon 07542 7452, reserviert werden. Auf dem Torstuben-Areal bewirtet die Landjugend Tettnang. Die Konzerte finden nur bei guter Witterung statt. Der Eintritt ist frei.