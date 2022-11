Pizza-Lieferdienst, Friseur und Fotostudio: Diese Geschäfte sind neu in Tettnang

Nach wie vor trifft man in der Tettnanger Innenstadt auf einige Leerstände. Zahlreiche Geschäfte haben in Tettnang in den vergangenen Monaten jedoch auch neu eröffnet. Darunter Kulinarisches ebenso wie Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe.

„Besser hätte es mich nicht treffen können“, sagt Tobias Königes zufrieden über den Standort seines Friseursalons. Zum 1. Juni hat er seinen Salon „Königes Professional“ in der Kirchstraße in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Bärlin“ eröffnet. Durch die Lage direkt an einer der Hauptverkehrsachsen in Tettnang sei sein Salon gut sichtbar, freut er sich. Tobias Königes hat mit dem Geschäft seinen ersten eigenen Salon eröffnet und betreibt diesen zusammen mit einer weiteren Friseurmeisterin, die ihn in Teilzeit unterstützt.

Besonders treue Kunden in Tettnang

Königes stammt ursprünglich aus Friedrichshafen, hat jedoch Tettnang als seinen Wunsch-Standort für seinen ersten eigenen Salon festgelegt. „Die Kunden hier sind sehr treu und auch sehr freundlich“, meint der Friseurmeister. Das sei in Tettnang schon eine Besonderheit, wenn man das mit anderen Städten wie etwa Friedrichshafen vergleiche, sagt er.

Tobias Königes betreibt einen Friseursalon im ehemaligen „Bärlin“ in der Kirchstraße. (Foto: LINDA EGGER)

Sich Zeit für die Kunden zu nehmen, sei ihm besonders wichtig. So seien in der Regel nur maximal zwei Kunden gleichzeitig da, sodass sich er und seine Mitarbeiterin jeweils einer Person widmen können. In den Räumlichkeiten hat er vor der Eröffnung zunächst alles umgebaut – „Außer den vier Wänden haben wir alles neu gemacht, vom Boden bis zu den Wasserleitungen“, meint Tobias Königes.

Neben dem Laden von Tobias Königes gibt es jedoch noch einen weiteren Friseursalon, der kürzlich neu eröffnet hat: Im Friseursalon „Naro“ in der Karlstraße gibt es nicht nur Haarschnitte, sondern auch Beauty-Behandlungen. Das Geschäft, das Anfang November eröffnet hat, sei unterteilt in einen Friseur- sowie einen Schönheitssalon, erklärt Inhaber Robert Koch, der den Salon gemeinsam mit seiner Frau führt.

Vor einem Jahr seien sie nach Tettnang gezogen, sagt Koch, weitere Salons besitzen sie außerdem noch in Mannheim und Stuttgart. Neben klassischen Friseurleistungen gibt es im Salon „Naro“ unter anderem auch Augenbrauen-Behandlungen, sogenanntes Permanent-Make-up sowie Maniküre und Fußpflege. Derzeit sei das Team allerdings noch nicht vollständig, sodass das volle Angebot dann bis Anfang kommenden Jahres buchbar sei, kündigt Robert Koch an.

Pizza in Waffelform

Einen kleinen Traum hat sich Viola Grunwald-Bodenmüller mit ihrem Laden in der Montfortstraße erfüllt: „KreatiVio“ hat Anfang September eröffnet und bietet ein Sortiment aus verschiedenen Kunsthandwerk- und Dekoartikeln – allesamt selbst hergestellt von Viola Grunwald-Bodenmüller. Als Hobby habe es angefangen, irgendwann habe sie eine kleine Werkstatt in einer Garage eingerichtet und fing an, ihre Waren auf Kunsthandwerkermärkten zu verkaufen, erzählt sie. „Ein eigenes Lädele war schon lange mein Traum“, sagt die Meckenbeurerin.

Gedrechselte Holzwaren, Glasgravuren, Mandalasteine, Gefilztes und andere Schmuckstücke stellt sie her und bietet diese in ihrem Geschäft an. „Das meiste habe ich mir selbst angeeignet und einfach durch ausprobieren gelernt“, erklärt sie. Derzeit hat „KreatiVio“ an drei Tagen pro Woche geöffnet, nebenbei arbeitet Viola Grunwald-Bodenmüller noch in einer Teilzeitanstellung.

„Pizza Cono“ heißt der neue Lieferdienst von Tommaso D’Arrigo in der Karlstraße. (Foto: LINDA EGGER)

In der Karlstraße hat Mitte Juli „Cono Pizza“ eröffnet. „Cono“, erklärt Inhaber Tommaso D’Arrigo, sei das italienische Wort für Waffel und gleichzeitig eine sizilianische Spezialität, die namensgebend für den italienischen Lieferdienst war. Die Conos seien im Grunde wie eine Pizza in Eiswaffelform, ideal als kleine Mahlzeit für unterwegs.

Neue Shisha-Bar im ehemaligen „Bäumle“

Die Conos sind mit verschiedenen Füllungen auf der Speisekarte zu finden, aber auch reguläre Pizza, Pasta, Salate sowie sizilianische Spezialitäten sind dort aufgelistet. Eine Partnerfiliale von „Cono Pizza“ befindet sich in Friedrichshafen, diese werde jedoch von einem anderen Inhaber geführt, erklärt Tommaso D’Arrigo.

Insgesamt bestehe sein Team aus vier Mitarbeitenden. Seine Speisen liefert er derzeit in Tettnang sowie einem Umkreis von rund acht Kilometern aus – also auch nach Meckenbeuren sowie in die Tettnanger Ortschaften. Der Lieferradius soll künftig jedoch noch erweitert werden, sodass dann beispielsweise auch Kressbronn, Eriskirch und Neukirch beliefert werden könnten, kündigt Tommaso D’Arrigo an. Aber auch direkt von Ort in der Karlstraße können Speisen bestellt und abgeholt werden.

Sitzplätze gibt es in dem kleinen Imbiss bislang nicht – allerdings könnte sich das in der Zukunft noch ändern: Kürzlich habe er auch die direkt angrenzenden Nachbarräume mit übernommen, dort möchte er umbauen und voraussichtlich auch Sitzmöglichkeiten unterbringen, verrät der Gastronom.

Einen weiteren Gastronomischen Neuzugang gibt es zudem bereits seit Mitte August im ehemaligen „Bäumle“ in der Schlossstraße. Dort hat die Shisha-Bar „NullSechsNeun“ eröffnet, die gleichzeitig Bar, Lounge und Club ist.

Umzug in die Innenstadt mit größeren Räumen

Ein neues Fotostudio hat im Juli in der Kirchstraße eröffnet. „Foto Girone“ ist in Tettnang allerdings kein unbekannter Begriff, denn bereits sei 2014 hat Giuseppe Girone ein Studio in der Ravensburger Straße betrieben und ist nun in die Innenstadt umgezogen. Über die zentrale Lage sei er sehr glücklich, auch habe er in den neuen Räumlichkeiten mehr Platz, berichtet der Fotograf. Neben Passfotos, Bewerbungsfotos und Porträts in seinem Studio bietet Giuseppe Girone auch Außenshootings an, ebenso wie Hochzeitsfotografie.

Giuseppe Girone ist mit seinem Fotostudio kürzlich in der Kirchstraße eingezogen. (Foto: LINDA EGGER)

„Fotografie, das ist mein Leben“, schwärmt Giuseppe Girone von seinem Beruf. Wobei er vor allem auch den analogen Teil seiner Arbeit wichtig findet und beispielsweise individuelle Fotoalben anbietet. „Es ist etwas ganz anderes, ob man Fotos nur auf einem Bildschirm anschaut oder ein Album hat, das man durchblättern kann“, ist er überzeugt.