Pilger wandern auf den Spuren der Barmherzigkeit

Vom Aufgang der Sonne bis fast zu ihrem Niedergang hat am Sonntag die diesjährige Wallfahrt der St. Gallus-Gemeinde gedauert.

Als sich im Osten der Stadt an der Kapelle auf der Brünnensweiler Höhe in aller Frühe die ersten Teilnehmer versammelten, ging gerade die Sonne auf. Die Forderung, den „Durstigen zu trinken zu geben“, verlange nicht nur unsere Verantwortung für einen sparsamen Umgang mit Wasser, sondern dessen Schutz weltweit als Allgemeingut vor privaten Interessen, wie Pastoralassistentin Magdalena Henken-Viereck forderte. Die Bitte, „Kranke zu pflegen und zu heilen“ vertiefte Diakon und Krankenhausseelsorger Michael Hagelstein in der Kapelle der Tettnanger Klinik.

Jede Station ein anderes Thema

Das Krankenhaus sei Ort des Schmerzes und Leides, aber auch ein Ort des Heilens und Lebenerhaltens, ein Ort des Sterbens und neuen Lebens. Dieser Ort des Erbarmens würde manchmal erbärmlich, wenn gigantische Sparmaßnahmen auf das Wort Barmherzigkeit und die Mitarbeiter drückten.

Nach einem Frühstück im Gemeindezentrum stand beim 10 Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche das Ansehen des Menschen im Mittelpunkt. Im Jahr der Barmherzigkeit sei die geöffnete Tür ein Tor der Vergebung. Der Mensch sei eingeladen, sich sehen lassen zu können ohne Bedingungen und Erwartungen nach Leistung, Herkunft, Krankheitseinschränkungen oder Schuld, führte Pfarrer Rudolf Hagmann in seiner Predigt aus.

Durch die Stadt führte anschließend der Weg die Wallfahrer mit etlichen neu Hinzugekommenen weiter nach St. Anna, wo Mitglieder des AK Peru den Auftrag, „die Fremden aufzunehmen“ ausdeuteten, angesichts der aktuellen Herausforderung durch die im Asyl Schutz und Sicherheit suchenden Flüchtlinge. Türen würden nur geöffnet durch vorher geöffnete Herzen, lautete eine Kernaussage.

Nach der letzten großen Etappe erreichte die Gruppe am späten Nachmittag St. Josef in Kau, wo sich der Ausschuss Ehe und Familie mit dem letzten Auftrag der Barmherzigkeit, „die Toten begraben“ auseinandersetzte. Klar vor Augen geführt wurde den Teilnehmern nach der langen Wallfahrt, wie es mit den leiblichen Werken der Barmherzigkeit immer wieder Gottes Liebe zu entdecken und weiterzugeben gilt. (so)