Pianist Dmitry Masleev spielt im Rittersaal

Dmitry Masleev, der Artist in Residence des Internationalen Bodenseefestivals, gibt am Sonntag, 6. Mai, ein Konzert im Neuen Schloss Tettnang. Beginn im Rittersaal ist um 18 Uhr. Zu hören sind an dem Abend Sonaten von Domenico Scarlatti, Sergei Prokofiew und die Impromptus von Franz Schubert. Ab 17.15 Uhr wird in das Konzert eingeführt Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 27 Euro, teilt der Veranstalter mit. Das Konzert wird vom Südwestrundfunk aufgezeichnet. Foto: Bodenseefestival