Philipp Meißner ist neuer Trainer der TSV-Frauen

Es waren die ersten offiziellen Einsätze des neuen Trainers der Verbandsligafrauen des TSV Tettnang. Am Samstag beim EnBW-Oberschwabencup in Biberach und tags darauf bei der Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen in Grünkraut dirigierte Philipp Meißner von der Bande aus sein neues Team und heimste gleich seinen ersten Titel ein. Die Tettnanger Frauen holten sich souverän und ungeschlagen die Bezirksmeisterschaft und qualifizierten sich gleichzeitig für die Vorrunde zur Hallenmeisterschaft auf Verbandsebene.

Regnerisch und nasskalt war das Wetter Ende Oktober 2010. Beim TSV Tettnang grassierte ein Fieber, das aber nicht auf das vorwinterliche Schmuddelwetter zurück zu führen war. Das Fieber nannte sich Rücktrittsfieber und hatte unter anderem auch Mico Susak infiziert, der überraschend nach zweieinhalbjähriger erfolgreicher Tätigkeit sein Amt als Trainer bei den Frauen zur Verfügung stellte. Da man bei der Suche nach einem geeigneten Übungsleiter nichts über’s Knie brechen wollte, absolvierte die Tettnanger Mannschaft ohne amtierenden Coach die weiteren Vorrundenspiele der Verbandsliga. Das Training und das Coaching an der Linie wurden vorübergehend von Karin Rasch-Boos übernommen. Philipp Meißner und einige Spieler aus der ersten Herrenmannschaft unterstützten sie dabei tatkräftig.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt, musste sich TSV-Vorstandsmitglied Karin Rasch-Boos bei der Suche nach einem neuen Frauentrainer wohl gefragt haben. Nach einigen Rochaden in den Trainerämtern bei den Juniorinnen war die Entscheidung noch vor dem Jahreswechsel gefallen und aus der Interimslösung mit Meißner wurde der designierte neue Frauencoach.

Der 28-jährige Physiotherapeut ist bereits seit knapp zwölf Jahren als ehrenamtlicher Trainer in der Jugendausbildung mit dem Schwerpunkt Mädchenfußball tätig. Vor seinem Engagement beim TSV Tettnang trainierte er diverse Jugendmannschaften bei seinem Heimatverein SV Immenried. Seit 2006 war er Übungsleiter der überaus erfolgreichen Oberliga-B-Juniorinnen des TSV Tettnang. Das Team, das ab sofort von Peter Kalmbach, bisher verantwortlich für die D-Juniorinnen, trainiert wird, wurde unter seiner Leitung württembergischer Hallenmeister und seht in der Liga trotz der harten Konkurrenz von Nachwuchsmannschaften aus der Bundesliga immer auf den vorderen Tabellenrängen.

Neben seinem Vereinsengagement ist er seit 2008 auch noch als DFB-Stützpunkttrainer tätig. Ein persönlicher Höhepunkt ist im 2009 widerfahren. Für sein überdurchschnittliches und vorbildliches Engagement im Mädchenfußball erhielt er vom Landessportverband Baden-Württemberg den LSV-GEK-Trainerpreis 2008. Mit dem Preis werden erfolgreiche und vorbildliche Trainer für außergewöhnliche Leistungen im baden-württembergischen Nachwuchsleistungssport ausgezeichnet. Auf der Vorschlagsliste fanden sich Trainer aus 29 Sportarten. Die meisten Nominierungen betrafen Trainer, die bereits seit über 25 Jahren tätig sind. Philipp Meißner war da altersmäßig eine Ausnahme. „Seine Ziele, die Teamentwicklung und die individuelle Weiterbildung der Spielerinnen, erreicht er durch sein überdurchschnittliches und zeitintensives Engagement sowie sein Interesse, sich als Trainer stets weiter zu entwickeln. Durch seine freundliche und humorvolle Art hat er einen guten Draht zu den Mädchen, die ihn sehr schätzen“, würdigte sein Laudator Thomas Sinz, DFB-Stützpunktkoordinator Württemberg, die Arbeit des Inhabers der C-Lizenz für Breitenfußball und der B-Lizenz für Leistungsfußball. (us)