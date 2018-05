Phil Gates Band spielt im Flieger

Die Formation Phil Gates Band spielt am Samstag, 12 Mai, im Flieger in Tettnang. Opener wird die einheimische Band Midnight Session sein. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Phil Gates wurde in einer Familie von Musikern in Chicago geboren, was seinen musikalischen Stil und seine musikalische Fähigkeiten entsprechend beeinflußt hat. Bereits im Alter von acht Jahren hat Phil angefangen, verschiedene Instrumente zu spielen. Der Blues spielte dabei für seine Inspiration immer eine große Rolle. Phil hat an verschiedenen Veranstaltungsorten gespielt, von kleineren Klubs bis hin zu Veranstaltungen wie bei der „Tops in Blue“- World Tour der U.S. Air Force, die die Halbzeit-Show beim NFL Super Bowl durchgeführt hat.

Phil Gates tourt regelmäßig in Clubs oder auf Festivals durch Europa und den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten in vielen der besten Bluesclubs von Los Angeles. Sein Stil erinnert an den frühen Buddy Guy mit einer besonderen Mischung aus Jazz, Fusion und die Chicago-, Delta- und Mississippi-Blues -Stilen, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Phil war stetig Mitwirkender der Blues Community in Südkalifornien. Er gründete die Los Angeles Blues Society und war ein geschätztes Mitglied der Jury für die Blue Blues Challenge der Blues Foundation in Memphis, TN und auch bei vielen der Guitar-Center “King of the Blues” Wettbewerbe in Hollywood, CA.

Vorband ist die junge Tettnanger Formation Midnight Session, vier Jungs zwischen 18 und 22 Jahren. Die Band wurde im Oktober 2015 gegründet. Sie spielt hauptsächlich eigene Pop/Rock Songs sowie Coversongs.