Pflichtaufgabe in Mingolsheim für den TSV Tettnang

Die B-Juniorinnen des TSV Tettnang müssen am Samstag, 14.April, zum am weitest entfernt liegenden Auswärtsspiel der Fußball-Oberligasaison zur TuS Mingolsheim. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Nachdem das Hinspiel mit 7:0 deutlich ausgefallen ist erwarten die TSV-Juniorinnen im Rückspiel ein knapperes Spiel, denn der aktuell Tabellensiebte hält sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten konstant im Tabellenmittelfeld. Die TSV Juniorinnen, die vergangene Woche ein fünftägiges Turnier in Spanien gespielt haben, müssen verletzungsbedingt auf Pauline Friedrich und Mira Bendel verzichten. Neu im Team ist Emily Dressler, die nach einem Auslandsaufenthalt wieder zur Verfügung steht. Für den TSV sind drei Punkte Pflicht, will man weiterhin den Platz an der Sonne behalten.