Pflegekräfte sollen „mehr Zeit am Bett“ haben

Zu einer Arbeitstagung sind die Seniorenräte im Regierungsbezirk Tübingen am Donnerstag ins Schloss der Stiftung Liebenau gekommen. Ihre Themen: Heimaufsicht und Heimmitwirkung, Pflegestützpunkte und bewegungsfreundliche Kommune. Vorbereitet hatte die Tagung der Stadtseniorenrat Tettnang, dessen Vorsitzender Dieter Jung die Teilnehmer ebenso willkommen hieß wie die stellvertretende Landesvorsitzende Eva Balz. Ulrich Dobler von der Stabsstelle Politik und Internationales der Stiftung zeigte eingangs deren Weg von der Gründung bis heute auf.

Adolf Aich war seiner Zeit voraus, stellte Dobler fest, als er ans Gründungsjahr 1870 erinnerte. Mit 13 Tettnanger Bürgern gründete Aich die Stiftung. Das Ziel: Eine Zufluchtstätte für unheilbar kranke und behinderte Menschen zu schaffen, den Wandel zu schaffen. Heute versammeln sich hinter dem Leitspruch „In unserer Mitte der Mensch“ 30 Unternehmen mit 6750 Mitarbeitern an 95 Standorten in 290 Einrichtungen, von denen sich zwei Drittel im ländlichen Raum befinden. Sozial-, Gesundheits- und Bildungsunternehmen in der Kinder- und Jugendhilfe, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Bulgarien und der Slowakei tätig sind. Jahresumsatz: 215 Millionen Euro.

Es mangelt an Nachwuchs

Ulrich Dobler sparte die Zeit der Euthanasie im Dritten Reich nicht aus, als zwischen 1940 und 1941 zehn graue Busse 501 Männer, Frauen und Kinder nach Grafeneck und Hadamar auf die Schwäbische Alb brachten, um sie dort in Gasmordanstalten zu töten. Menschen mit Behinderung galten als „unwertes Leben“. Eindrucksvoll untermalte Dobler mit Bildern die Unterbringung der Menschen in den Anfängen.

Eine Gemeinsamkeit zu den Gründerjahren: Nachwuchsprobleme gab es damals wie heute. Professionelle Kräfte arbeiten heute in der Stiftung mit Ehrenamtlichen in einem Hilfenetz zusammen, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Zum Thema Inklusion warnte Dobler vor zu schnellen Erfolgserwartungen. „Inklusion muss gelernt werden“, gelinge nicht von heute auf morgen, bemerkte er. In der Diskussion wurde gefragt, ob das Thema in mancher kirchlichen Einrichtung schon angekommen sei? Inklusion heiße, Menschen nebeneinander wohnen zu lassen, dort aber würden immer noch geschlossene Einrichtungen gebaut.

Achim Lange, Leiter der Heimaufsicht im Bodenseekreis, nannte sein Thema „Heimaufsicht und Heimunterbringung“ hochsensibel. Lange prüft jährlich alle 30 Altenheimeinrichtungen im 210 000 Einwohner starken Bodenseekreis und stellt sich im Landratsamt die Aufgabe, „für Ordnung“ im „Zuständigkeitsdschungel“ zu sorgen. Insgesamt gibt es im Kreis knapp 3000 Plätze, von denen er die „gute Botschaft“ mitbrachte, dass 95 Prozent der Heime „in Ordnung“ seien und meist eine gute Pflege geleistet werde. Dennoch habe vor kurzem ein Heim in Salem schließen müssen. Lange will für die Pflegekräfte „mehr Zeit am Bett schaffen“ und sie von ausuferndem Bürokratismus befreien: Gelänge das, gäbe es keinen Pflegenotstand, ist er überzeugt.

Gabriele Knöpfle, ebenfalls vom Landratsamt des Bodenseekreises, referierte über das Thema Pflegestützpunkte. Denise Nejedly vom Württembergischen Landessportbund zum Thema bewegungsfreundlichen Kommune, ehe die Senioren die Diskussion nicht zu kurz kommen ließen.