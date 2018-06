Pflegeangebot ist vielseitig

„Wie sieht es in Sachen Pflege für Senioren in Tettnang aus?“ Die SZ hat sich im Zuge des Gemeindechecks umgehört – im Pflegeheim St. Johann, bei der kirchlichen Sozialstation und beim privaten Pflegedienst Konzett.

Das Pflegeheim Haus St. Johann der St. Anna-Hilfe für ältere Menschen (Stiftung Liebenau) verfügt über 81 Pflegeplätze plus je zwei Plätze zur Kurzzeitpflege und Tagespflege, berichtet Heimleiter Norbert Schuster. „Wir bieten mit unserem 70 Menschen starken Team professionelle Pflege und Betreuung rund um die Uhr an.“ Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wird in naher Zukunft gebaut. „Die Erweiterung hat auch damit zu tun, dass bis 2019 in sämtlichen Pflegeheimen Baden-Württembergs Doppelzimmer aufgelöst werden müssen.“ In St. Johann gibt es aktuell elf Doppelzimmer.

Verweildauer im Heim nimmt ab

Laut Schuster macht sich in St. Johann der demografische Wandel deutlich bemerkbar: „Die Leute sind, wenn sie zu uns kommen, älter und kränker. Außerdem nimmt die Verweildauer ab.“ Den Vorteil, im Heim St. Johann gepflegt zu werden, sieht Schuster darin, dass Pflegebedürftige nicht alleine zu Hause leben müssen. „Bei uns kommen die Senioren aus der Isolation heraus und sind dadurch nicht mehr so einsam, da sie an unterschiedlichen Programmen teilnehmen können. “

Menschen, die noch zu Hause leben, aber ihren Alltag aus eigenen Kräften nicht mehr bewältigen können, können die Angebote der kirchlichen Sozialstation Tettnang mit 30 qualifizierten Mitarbeitern in Anspruch nehmen – jedoch nicht rund um die Uhr. „Unser Einzugsgebiet reicht von Tettnang über Neukirch bis hin nach Meckenbeuren“, informiert Geschäftsführerin Beate Schmitt-Grabherr. Zu den Leistungen zählen die häusliche Pflege ebenso wie die Familienpflege und Nachbarschaftshilfe. Einen großen Schwerpunkt nimmt die Demenzbetreuung ein, die laut Beate Schmitt-Grabherr stetig zunimmt. „Hier sind auch unsere Ehrenamtlichen stark gefragt.“

Auch der private Pflegedienst Konzett bietet Unterstützung an. „Pflegebedürftigkeit wird oft plötzlich ein Teil unseres Alltags“, erklärt Christine Konzett. „So unterschiedlich die Pflegesituationen zu Hause sind, so individuell ist unser Angebot.“ Unterstützung findet der Senior im pflegerischen und hauswirtschaftlichen Bereich oder bei der Tagespflege.