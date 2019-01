Pfingstweid-Wohnhaus ist nun offiziell in Betrieb

Die Diakonie Pfingstweid hat einen wichtigen Schritt in Richtung Dezentralisierung genommen. Am Freitag hat die soziale Einrichtung ihr Wohnhaus an der Weinstraße 5 offiziell in Betrieb genommen. 17 Menschen mit Behinderung sind hier den vergangenen Wochen eingezogen und leben fortan mitten in der Stadt. Das Gebäude ist aufwändig an den Hang gebaut worden, der Zutritt erfolgt über das Obergeschoss. Der Wohnhausbau sei ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion, betonten die Festredner. Der Dekan im Ruhestand und Verwaltungsratsvorsitzende Werner-Müller Bay segnete das Gebäude. Vorstand Lars Kehling freute sich, dass nun ein neues Kapitel bei der Diakonie anfange, das in Zukunft noch mehr Dezentralisierung vorsehe. Im Anschluss an die Glückwünsche von Bürgermeister Bruno Walter und Architekt Alfred Vögele, zeigten viele Bewohner den Gästen aus der Familie und der Nachbarschaft ihr neues Zuhause. Für viele ist das Wohnen in der Stadt und in einer Wohngemeinschaft sehr aufregend und ganz anders, als das Leben Pfingstweid-Gelände.