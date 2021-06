Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

/Kau - Beim „1. Sportlichen Pfingstparcours des SSV Kau und des Dorfvereins Kau“ haben zahlreiche Familien und Einzelpersonen in der bewegungsarmen Coronazeit teilgenommen. Unter dem Motto „Kau bewegt sich“ starteten die Teilnehmer auf einen ca. 3 km langem Parcour rund ums Kau, um an 10 Stationen ihre Fitness, ihre Kraft und ihre Ausdauer zu trainieren. Zugleich gab es auch ein Gewinnspiel, an welchem 71 Sportler teilnahmen. Mit dem Lösungswort „DORFVEREIN“ nahmen diese an einer Verlosung teil. Amelie Angele aus Schnetzenhausen, Jannik Wilde aus Kau und Marc Kuen aus Hengnau nahmen strahlend ihre Preise entgegen. Der Dorfverein Kau freut sich, dass diese Aktion auch über die Grenzen von Kau hinaus wahrgenommen wurde. Besonderen Dank gilt dem SSV Kau, der die sportlichen Gewinne für diese Aktion gespendet hat.