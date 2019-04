Pferdegespanne entführen in vergangene Zeiten

Die Kutschenfahrer der Abteilung Reiten und Fahren des Oberdorfer Pferdevereins haben, gemeinsam mit Historikerin Helga Müller-Schnepper, eine geschichtliche Kutschfahrt ins Argental veranstaltet. Mit sieben Gespannen und als Mitreisende rund 40 Gäste ging es von Oberdorf nach Laimnau und mit neuen Gästen wieder zurück. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

Als Einführung in zurückliegende Zeiten erklärte Kunsthistorikerin Müller-Schnepper schon zum Start am denkmalgeschützten Adler in Oberdorf kulturgeschichtliche Zusammenhänge, von den erstmals im Jahr 769 gemeinsam urkundlich erwähnten Orten Oberdorf, Apflau und Laimnau.

Kurzweilig ging dann die flotte Fahrt mit wehenden Mähnen argenaufwärts, um am Schloss Giessen dann so richtig in mittelalterliches Flair einzutauchen. Müller-Schnepper verstand es mit ihren kurzweiligen Geschichten den Spannungsbogen rund ums alte Wasserschloss hochzuhalten, heißt es in dem Bericht weiter. Heiße Gemüse-Chili Suppe inklusive deftigen Speckpflaumen entführte dann die Gäste auch kulinarisch ins Reich des Montforter Herrschergeschlechtes, heißt es.

Uralt, weitverzweigt und markant war der nächste Halt an einer Wegkreuzung zwischen Apflau und Laimnau, weithin sichtbar durch eine mächtige Eiche. Hier lohnte sich der zweite Stop für weitere Ausführungen zur heimatlichen Entwicklung.

Laimnau, die Perle des Argentals und geschichtlich gerühmte Ortschaft, war der Endpunkt nach fast zweieinhalb Stunden Zeitreise. Mit einer abschließenden Geschichte zur Dorfhistorie entließ Müller-Schnepper alle Gäste. Auch Wendelin Hofer bedankte sich im Namen der Abteilung Reiten und Fahren unter großem Applaus und verwies auf den 1. September als weiteren Termin zu einem zweiten Durchgang der Veranstaltung.