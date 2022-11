Pferdeführerschein- und Reitabzeichenprüfungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Geschafft: 29 Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom Reit- und Fahrverein Allisreute haben erfolgreich ihre Abzeichenprüfungen abgelegt. Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden die Teilnehmer von den Trainerinnen Franziska Heine und Anita Wäscher intensiv vorbereitet. So präsentierten sich am Prüfungstag, dem 6. November alle Teilnehmer dem Richtergremium Inga Raither-Fischer und Lucia Burkhart in Topform.

Linda Assfalk, Christa Heine und Lena Waggershauser erfüllten souverän alle Anforderungen für das Reitabzeichen 5. Über das Reitabzeichen 3 freute sich Melanie Huber, über das Reitabzeichen 4 Marie Engels und über das Reitabzeichen 6 Amelie Jauch. Den Pferdeführerschein bestanden Olivia Dorn, Frieda Engenhorst, Philine Handschuh, Amelie Jauch, Linus und Mila Leingruber, Lisa Reisch, Alina Reiser und Helene Straub. Das Reitabzeichen 8 erhielten Mira Bernhardt, Olivia Dorn, Samira Wächter. Um das Reitabzeichen 9 bewarben sich erfolgreich Marlene Barth, Saskia Lipski und Zoe Noll. Das Reitabzeichen 10 bestanden Julia Assfalk, Mara und Luisa Haggenmüller, Lotta Kaminski, Solene Kurz, Emilia Link, Melina May, Anna Neumeier, Lina Straub und Frieda Stiefenhofer.