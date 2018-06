Petra Muth, Carmen Bucher, Florian Ardelt und Klaus Häfele bilden Führungscrew

In der ersten Woche des neuen Jahres hat sich die Landjugend Tettnang im Jägerhaus in Madenreute zu ihrer traditionellen Generalversammlung getroffen. Nach der Eröffnung der Versammlung durch den Vorstand wurden Rückblicke auf das vergangene Landjugendjahr gerichtet und in verschiedenen Berichten durch den Kassier und die Schriftführerin zusammengefasst. Nach der Entlastung der Vorstandschaft standen Neuwahlen an.

Vorsitzender Florian Ardelt sowie Stellvertreter Klaus Häfele wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso die zweite Vorsitzende Carmen Bucher. Katharina Legner scheidet aus eigenem Wunsch nach mehrjähriger Tätigkeit aus der Vorstandschaft aus und gibt ihr Amt als erste Vorsitzende an Petra Muth ab. Ihr bisheriges Amt als Schriftführerin übernimmt nun Carolin Traut. Neuer Fotowart ist Lukas Auer. Jutta Häfele wurde für ein weiteres Jahr im Amt des Kassiers bestätigt, und Corinna Vollmer übernimmt das Amt des Pressewarts. Als Getränkewart ist weiterhin Alexander Rist tätig, neu gewählt als zehntes Ausschussmitglied wurde Johannes Arnegger.

Anschließend gab es einen Überblick über das kommende Landjugendjahr 2013. In diesem sind ein Hüttenaufenthalt im Schwarzwald und ein Ausflug nach Dresden geplant – nicht zu vergessen die wöchentlichen Gruppenabende. Außerdem wurde ein kleiner Ausblick auf die von der Landjugend organisierten Veranstaltungen, wie beispielsweise die Osterparty oder auch die Maiandacht, gegeben.

Die Landjugend Tettnang darf in diesem Jahr drei neue Mitglieder begrüßen, wodurch die Zahl auf 58 gestiegen ist. Weitere neue Gesichter sind an unseren Gruppenabenden jederzeit herzlich willkommen bei dieser Gruppe junger Leute zwischen 16 und 30 Jahren, die sich jeden Dienstagabend trifft und gemeinsam etwas unternimmt. Nähere Informationen zu den Aktivitäten gibt es auf der Homepage www.landjugend-tettnang.de .