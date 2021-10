Peter Hutter krönt 50. Turniersaison mit Sieg im Oldie-Cup

Die diesjährige Turniersaison der Amateurreiter hat erst spät begonnen. Die Sportlerinnen und Sportler des Reit- und Fahrvereins Tettnang haben bei den Turnieren bislang schon mehrere gute Platzierungen erreicht.

Peter Hutter startete dieses Jahr laut Mitteilung in seine 50. Turniersaison und krönte sie mit dem Gesamtsieg des Ü50-Oldie-Cups. Bei der ersten Qualifikation in Weingarten belegte Hutter im A-Springen den zweiten Platz. Bei der zweiten Qualifikation in Bad Schussenried wurde er Vierter. Das Finalspringen war in Hauerz. Diese Prüfung gewann Peter Hutter mit der achtjährigen Cocada di Coco und sicherte sich damit den Gesamtsieg. Weitere Platzierung dieses Paares waren Platz zwölf in Schmalegg und Platz elf in Leutkirch-Diepoldshofen. Zusätzlich wurde Hutter in Biberach und in Baindt jeweils Vierter im A-Springen mit Stechen.

Ein weiterer erfolgreicher Reiter des RFV Tettnang ist der 14-jährige Valentin Stocker. Mit seinem Pony Napoleon holte er sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der Vielseitigkeit in Altensteig die Bronzemedaille. Geritten wurde auf A-Niveau. Außerdem gewann das Tettnanger Paar in Überlingen, Bad Waldsee und Pfullendorf jeweils in der E-Dressur. In Altensteig wurde Stocker in der Geländeprüfung Achter. In Ittenhausen reichte es in der E-Dressur zu Platz zwei, das E-Stilspringen gewann Stocker mit Napoleon. In Aulendorf belegte er bei den Dressurreitern A den dritten Platz und im Zeitspringen Klasse A den fünften Platz.

Laura Hanser und ihre Stute Chantal sicherten sich in dieser Saison ebenfalls schon goldene Schleifen. In Weingarten gewannen sie das E-Springen, im Zeitspringen Klasse A belegten sie Platz vier. In Herbertingen wurden Hanser und Chantal im Stilspringen Klasse A ebenfalls Vierte, das Zeitspringen der Klasse A gewann die RFV-Reiterin.

Karolin Ackermann hält die Fahnen in der Dressur hoch. Beim Turnier in Überlingen belegte sie mit der vierjährigen Rappstute Disneyprinzessin in einer Jungpferdeprüfung den dritten Platz.

Auch die Orientierungsritte haben wieder begonnen. Jule und Corinna Hirscher überzeugten mit ihren beiden Isländern und gewannen den Orientierungsritt in Waldburg. In Hauerz ritten Jule und Corinna Hirscher auf Rang vier.