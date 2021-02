Per Livestream vom Beichten erfahren

„Beichten – das vergessene Sakrament“ – Pfarrer Simon Hof von der Seelsorgeeinheit Argental hat sich im Vortrag, der per Livestream aus der katholischen Kirche in Neukirch übertragen wurde, dazu Gedanken gemacht. Nach einem Gebet waren alle eingeladen, sich mit einigen Aussagen von Pfarrer Hof zur eigenen Beichtpraxis und -erfahrung zu positionieren, heißt es in einem Pressebericht der katholischen Kirchengemeinde.

„Woher wissen wir, was ist Gut und Böse?“, fragte Hof. „Von den Eltern und Großeltern.“ Um zu zeigen, dass das Bewusstsein dafür erst entstehen musste, warf er ein Blick in die Zeitgeschichte. Zunächst waren die zehn Gebote prägend. Später lebte Jesus die Umsetzung der zehn Gebote vor und fasste sie ins doppelte Liebesgebot (Gottes- und Nächstenliebe) zusammen. „Für viele ist das Christentum überholt, und man meint, sich von dem ,Ballast’ befreien zu müssen. Das Leitmotto heute lautet nicht mehr ,Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst’, sondern ,Tu, was du willst’“, bedauert Pfarrer Hof. „Wenn ich so lebe, fixiere ich mich auf mich selber. Das führt zur Starrheit und Selbstbezogenheit.“

„Wenn wir über Beichte sprechen, müssen wir auch über Sünde und Schuld sprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer die anderen schuld sind“, meinte er. Jemand habe zu ihm gesagt, für ihn sei die Beichte Sakrament des Erwach-senwerdens. „Wir müssen lernen, uns einzugestehen: Ich bin schuld und sonst niemand“, so Hof. Er zitierte aus dem Buch „Wage zu Träumen“ von Papst Franziskus, der den Weg aus der Selbstbezogenheit und Isolation aufzeigt. Pfarrer Hof hört immer wieder, dass der Grund, warum Menschen nicht beichten wollen, die Priester seien. „Warum reiche es nicht mit einem Freund über Fehler sprechen? – Es spricht nichts dagegen, aber der Freund kann keine Absolution geben“, sagte Pfarrer Hof.“ Er zitierte nochmal den Papst. „Es verändert sich in uns etwas, wenn wir beichten, und wenn sich in uns etwas verändert, wird auch die Welt um uns verändert.“

Seine Erfahrung: Die Beichte soll eine Erleichterung sein und dem Beichtenden guttun. „Wir sollen bei dem Priester beichten, den wir kennen und der uns kennt. Dieser wird versuchen, nicht nur zuzuhören, sondern auch Tipps geben, wie wir die Sünde künftig vermeiden können. Bei einem unbekannten Beichtvater ist dies schwieriger. „Und Beichte beim Heimatpfarrer? „Viele meinen, er redet dann nicht mehr mit mir und mag mich nicht mehr.“ Pfarrer Hof versicherte: „Ich werde Sie danach nicht anders behandeln. Ein Beichtvater hat absolute Schweigepflicht, er darf mit niemanden darüber sprechen, und bei einer Begegnung wird er Beichtgespräche nicht mehr ansprechen.“ Eine weitere Frage: „Wie oft beichten?“ – Während der Katechismus wenigstens einmal im Jahr vorsieht, empfiehlt Pfarrer Hof alle zwei bis drei Monate. „Beichte im Beichtstuhl oder woanders?“ – „Persönlich bin ich kein Fan vom Beichtstuhl. Ganz ideal ist es, den Ort selber auszuwählen“, empfahl Pfarrer Hof. „Wie geht beichten?“ Der Rat von Pfarrer Hof: „Einfach zum Beichttermin gehen und den Rest bespricht der Beichtvater mit dem Beichtenden. Die Freude überwiegt beim Beichtvater und bei Jesus umso mehr, wenn wir uns versöhnen wollen.“

„Ist beichten auf anderen Kanälen zum Beispiel Telefon, Video, SMS. möglich?“ – „Nein, Beichte soll im persönlichen Gespräch ablaufen.“ Abschließend bekräftigte Hof: „Ich persönlich finde, dass die Kirche hier einen riesengroßen Schatz von Jesus übertragen bekommen hat. Nutzen Sie dieses Geschenk.“