Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntag gegen 12 Uhr bei einem Unfall in der Unterwolfertsweiler Straße bei Apflau schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizeibericht fuhr der Mann von Unterwolfertsweiler in Richtung Apflau und kam kurz vor dem Dorf in einer Linkskurve zu Fall. Hierdurch verletzte er sich und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand nur geringer Sachschaden.