Paulus – eine lebendige Fackel

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit...“ Dieses Lied des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch hat Pfarrer Rudolf Hagmann an den Anfang des dritten Abends der ökumenischen Bibelwoche zum Philipperbrief gestellt. Ein fröhlicher Auftakt zu einem Abend, der nochmals deutlich mehr Zuhörer angezogen hat als die Abende davor.

Mit ansteckender Freude vermittelte Pfarrer Hagmann, welch befreiende Kraft in der Frohen Botschaft, im Christentum stecken kann. „Wer in anderen etwas anzünden will, muss selber brennen“, zitierte Hagmann und blickte auf das Feuer, das im Apostel brannte und ihn zur „lebendigen Fackel“ machte.

Das fröhliche Lied von Hanns Dieter Hüsch lasse die Grundmelodie des Philipperbriefs anklingen – in keinem anderen Brief komme so oft das Wort Freude vor. Und das in einem Brief, den der Apostel aus dem Gefängnis schreibt, nicht wissend, was für ein Urteil auf ihn wartet. Daher die Grundfrage: Woher nimmt der Apostel diese Zuversicht und Gelassenheit? Eine Zuversicht, die auch Dietrich Bonhoeffer inmitten der Bedrohung ausstrahlte: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ Bei Paulus wie bei Bonhoeffer keine leeren Worte, sondern Zeugnisse eines tiefen Glaubens.

Von Christus ergriffen

Für Paulus sei es die entscheidende Grunderfahrung gewesen, dass er in seinem Berufungserlebnis den Himmel offen und sich in Liebe angenommen sah. Ganz und gar von Christus ergriffen, habe er daraus seine riesige Kraft entwickelt und mit Leib und Seele für den neuen Glauben gekämpft. Sein dringender Rat an die Lieblingsgemeinde in Philippi: „Ahmt mit mir Christus nach.“ Doch wie soll das aussehen?

Hier ging Pfarrer Hagmann nochmals auf die Erkenntnisse des Abends mit Pfarrer Wagner ein: Ein Leben in der Nachfolge Christi, ein Leben in Demut bedeute nicht, den Kopf einzuziehen, sondern den Mitmenschen aufrecht entgegenzugehen, auf Augenhöhe mit ihnen nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.

Wenn Paulus in seinem Brief „sie sind irdisch gestimmt“ als Irrweg bezeichne, meine das nicht, dass wir keine Freude am Irdischen haben dürften, im Gegenteil. Das Bejahen der Schöpfung sei richtig und wichtig, aber man dürfe das Erdenleben nicht absolut setzen und darüber die Ewigkeitsdimension verlieren. Keiner könne sich selbst durch eigenes Tun die Erlösung schaffen. Der Weg des Egos ende im Chaos, führe zu einem zwanghaften Auskosten des Lebens, um ja nichts zu verpassen. Nur der Glaube an das Erlöstsein, die Hoffnung auf eine Erfüllung in der Liebe schaffe die Freiheit, über das irdische Leben hinauszublicken.