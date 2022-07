Paula Heine für 70 Jahre DRK Mitgliedschaft geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitgliederversammlung hat kürzlich in der Halle in Obereisenbach stattgefunden. Ortsvereinsvorsitzender Hubertus von Dewitz konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Vertreter des Ortsvereins Friedrichshafen, sowie den Feuerwehren aus Tannau und Meckenbeuren begrüßen. In seinen Eingangsworten ging er auf das pandemiegeprägte Jahr 2021 ein und hob den Zusammenhalt und das Engagement innerhalb der Bereitschaft und des Jugendrotkreuzes hervor und bedankte sich dann bei der ganzen Rotkreuzfamilie. Die Bereitschaftsleitung erläuterte die Aufgabenfelder, die die insgesamt 71 aktiven Rotkreuzhelfer, sowie 20 Kinder und Jugendliche des Jugendrotkreuzes 2021 zu bewerkstelligen hatten. Dazu gehören Dienstabende aktiv und virtuell, Sanitätsdienste, Blutspendetermine, Jugendarbeit bis hin zu SEG- und Hausnotrufeinsätzen. Es kam eine stattliche Anzahl von über 2000 Stunden zusammen, obwohl einige Betätigungsfelder coronabedingt eingeschränkt waren. Hervorzuheben sind die Corona-Testungen und Impfaktionen mit zusätzlich 116 Terminen und 1600 Stunden Die armutsbezogenen Hilfen, soweit möglich, im Bereich Kleiderkammer und Tafel sind in den geleisteten Stunden noch nicht enthalten. Einen größeren Stellenwert innerhalb der Mitglieder des DRK Ortsvereins Tettnang nehmen die 2800 Fördermitglieder ein, ohne deren finanzielle Unterstützung das Engagement und die Tätigkeit der Rotkreuzhelfer nicht möglich wäre. Die Bereitschaftsleitung dankte für die ehrenamtliche Arbeit der Rotkreuzler und die finanzielle Unterstützung der Fördermitglieder.

Im Folgenden wurden nun die aktiven und inaktiven Mitglieder für ihre langjährige Tätigkeit im DRK Ortsverein Tettnang geehrt. Es wurden die Ehrungen für die Jahre 2020 – 2022 pandemiebedingt zusammengefasst und beginnend mit 5 jähriger Mitgliedschaft in 5 Jahresschritten durchgeführt. Hervorzuheben ist der enorme Einsatz und das soziale Engagement für 60 Jahre: Gudrun Hauser, Albrecht Spohn, Alois Trieb, Josef Witt; für 65 Jahre: Georg Schmalholz und die äußerst selten vergebene Ehrung für 70 Jahre an Paula Heine. Alle Geehrten erhielten die Auszeichnungsspange für ihre Dienstjahre und ein Präsent. Die Bereitschaftsleitung und der Vorsitzende Hubertus von Dewitz dankten ihnen für ihren Einsatz und ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement, sowie deren Familien, die das zeitintensive Hobby unterstützen und mittragen.