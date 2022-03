Patrick Kaiser stellt historische Pflanzen vor

Die Anmeldung ist möglich bei Nadine Welte unter Telefon 07542 / 47 14 oder per Mail unter

In Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk veranstalten die Kreislandfrauen Tettnang am Donnerstag, 17. März, um 14 Uhr im Foyer der Argentalhalle in Laimnau einen Nachmittag rund um das Thema alte Sorten, Saatgut und Vermehrung. Viele Kulturpflanzen, die es vor hundert Jahren noch gab, gelten mittlerweile als verschollen. Mit ihnen sind auch viele Farben, Formen, Düfte und Aromen auf unseren Tellern verloren gegangen.

Patrick Kaiser stellt die Erhaltungsmöglichkeiten im eigenen Garten und die Bedeutung der Pflanzenvielfalt am Beispiel von Gemüse vor. Beim Genbänkle e.V. ist er für den Erhalt der Gemüse – Kulturpflanzenvielfalt in Baden-Württemberg tätig. Mit seiner Saatgutinitiative „Tatgut“ vermehrt und erhält er eine große Anzahl historischer Sorten und Gartenraritäten in und um Laimnau.

Die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen erfolgt durch die Landfrauen. Der Eintritt beträgt für Mitglieder acht Euro und für Nichtmitglieder zehn Euro. Es gibt an diesem Nachmittag die Möglichkeit, Saatgut bei Patrick Kaiser zu erwerben.

Saatgut gibt es auch in der Stadtbücherei

Wer es nicht zum Nachmittag schafft, hat auch die Möglichkeit, Saatgutpakete in der Tettnanger Stadtbücherei zu erhalten. Dort stehen ab sofort drei Saatgutpakete mit je fünf von Patrick Kaiser ausgesuchten Sorten zur Auswahl. Sie richten sich an Einsteiger und Aktive mit wenig Anbaufläche im „Kleinen Spektakel“. Für erfahrenere Gärtner mit mehr Platz ist das „Mittlere Spektakel“ konzipiert. Und Menschen mit viel Platz können sich mit dem „Großes Spektakel“ engagieren. Die Schutzgebühr beträgt fünf Euro.

Daneben gibt es noch eine Art Tauschangebot: Gärtner können beispielsweise Sorten in der Bücherei lassen, die sie nicht brauchen und dafür eine andere mitnehmen. Interessierte können dort auch ohne Gegenleistung ein oder zwei Sorten mit Saatgut mitnehmen. Und selbstverständlich ist es auch möglich, eigenes, überzähliges Saatgut abgeben. Dieses sollte samenfest und beschriftet sein. Es können Gemüsesamen wie auch Blumensamen gebracht und je nach Angebot entnommen werden.

Wer Saatgut abholt, sollte im Herbst aus den Projektpäckchen gewonnenes Saatgut wieder in der Bibliothek abgeben. Um den Kontakt zu allen zu ermöglichen, bitten die Veranstalter, die Anlaufstelle für Bürgerengagement und die Stadtbücherei darum, beim Abholen ein Kontaktformular auszufüllen. Die genaue Sortenlisten gibt es im Internet unter www.stadtbuecherei-tettnang.de.