Partybus bringt Feiernde zum Elchball in Ettenkirch

- Der „ParTTy Bus“ nimmt im neuen Jahr erneut Fahrt auf und steuert sogleich in der Fasnet am Freitag, 18. Januar, den Elchball in Ettenkirch an. Mitfahrende haben durch das Vorzeigen des Bustickets am Veranstaltungseingang automatisch eine Eintrittsgarantie.

Die einfache Fahrt kostet 3,50 Euro, die Hin-und Rückfahrt kostet fünf Euro. Rückfahrten sind um 0.30 Uhr und um 2 Uhr, heißt es in einem Presseschreiben der Stadt.

Jugendliche und junge Erwachsene, die Interesse haben an dem Projekt „ParTTy Bus“ mitzuwirken, können sich an die Stadt Tettnang, an Frank Fussenegger, oder die Junge Union Tettnang-Meckenbeuren, an Daniel Funke, wenden.

Haltestellen und Abfahrtszeiten zum Elchball in Ettenkirch:

Erste und zweite Hinfahrt am Freitag, 18. Januar: 19.30 und 21 Uhr in Tannau an der Bushaltestelle, 19.35 und 21.05 Uhr in Laimnau an der Bushaltestelle Argentalhalle/ Schule, um 19.40 und 21.10 Uhr in Oberlangnau am Feuerwehrhaus/ Rathaus, um 19.55 und 21.25 Uhr in Tettnang an der Bushaltestelle Bärenplatz, um 20 und 21.30 Uhr in Tettnang an der Haltestelle Seestraße, um 20.05 und 21.35 Uhr in Bürgermoos an der Haltestelle Kaufland, um 20.10 und 21.40 Uhr in Kau an der Haltestelle Schule.

Erste und zweite Rückfahrt am Samstag, 19. Januar: 00.30 und 2 Uhr (selbe Haltestellen, wie bei der Hinfahrt).