Party- und Lumpenkapellensound begeistert Narren

Mehr als 300 junge und ältere Waldteufel haben sich am Freitag beim Zunftball in der Kauer Seldner-Halle getummelt. Zunftmeister Harald Meßmer zeigte sich erfreut über die zahlreichen Zünfte und Gruppen, die gekommen waren. Diese nahmen die Gelegenheit wahr, sich mit ihren bunten Häsern und ausdrucksstarken Masken in Kau zu zeigen. „Wir haben wieder erfreulich viel Zuspruch fürs bewährte Konzept“, bilanzierte Meßmer. Den letzten Auftritt für die diesjährige Fasnets-Saison gab es von der Stimmungs- und Partyband „Fly“. Mit gut gemachten Cover-Songs, starken Stimmen und vielen tanzbaren Hits sind sie Stammgäste beim Zunftball der Waldteufel und sorgen jährlich für krachende Stimmung. Musikalisch zeigten aber auch der Fanfarenzug Montfort und die Hexenmusik Schönau, was sie drauf haben.

Die Gastgeberzunft der Waldteufel selbst, gingen mit einem viel beklatschten Brauchtumstanz auf der Bühne. In vollem Häs eine schweißtreibende Angelegenheit. Später in der Nacht ließen sie dem noch eine gelungene tänzerische „Mitternachtsshow“ folgen. Zum ersten Mal auf dem Kauer Waldteufel-Zunftball sind mit über 50 Musikern die „Lumpenkapelle Westallgäu“ auf und vor der Bühne gestanden. Allein durch beeindruckende Masse sorgten sie schon für einen Mega-Sound. Das Narrenvolk, ob mit traditionellen oder modernen Häsern, ließ sich jedenfalls begeistern und tanzte fröhlich mit. Moderator Bernd Keller in neuem Häs hatte reichlich zu tun, in den verschiedenen Programmteilen über 20 einspringende Narrenzünften aus der näheren und weiteren Umgebung anzukündigen und ihre Narrenrufe zuzuordnen.