Pädagogisches Konzept und Workshop sollen sich um Campus Kau drehen

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung ein ganzes Paket rund um die Grundschule Kau beschlossen. Ein Element sind Sanierungsmaßnahmen für Schäden, die repariert werden müssen. Außerdem soll es um eine Weiterentwicklung des gesamten Areals geben. Hier hatte der Technische Ausschuss zuvor ein pädagogisches Konzept für das Areal ins Spiel gebracht (wir berichteten) und damit einen vom Ortschaftsrat geforderten Workshop ersetzt. Nach Diskussion und Abstimmung sind nun beide Maßnahmen im Paket enthalten.

Die Reparatur am Gebäude wird insgesamt mindestens 215 000 Euro kosten. Ein Anteil von 155 000 Euro dreht sich um die Fenster und die Fassade. Schaut man auf der Rückseite des Gebäudes genauer hin, sind die Spuren, die wohl ein Specht an der Grundschule Kau hinterlassen hat, gut sichtbar. Dort prangen Löcher im Putz und in der Isolierung, durch die Wasser eindringen kann. Auch an der Wand bei den Toiletten hat ein Tier Spuren hinterlassen, allerdings unter dem Vordach und damit besser gegen die Witterung geschützt. An Scheiben im Erdgeschoss sammelt sich Kondenswasser, andere Fenster sind bereits erneuert.

Kosten können noch steigen

60 000 Euro für eine Sofortmaßnahme konzentrieren sich auf den Keller. Dort laufen Trockengeräte, um der Feuchtigkeit Herr zu werden. Diese resultiert aus einem Starkregenereignis im Jahr 2017. Laut Stadt sind die Schäden erst im Jahr 2018 in vollem Ausmaß erkennbar gewesen. Allerdings kann der Betrag auf 250 000 bis 300 000 Euro steigen – je nachdem, welche weiteren Schäden im Rahmen der Sanierungsarbeiten noch ans Tageslicht treten. Kaus Ortsvorsteher Joachim Wohnhas (CDU) betonte, wie wichtig diese Sofortmaßnahmen seien, da einige Bereiche der Schule seit 2017 nicht mehr nutzbar seien.

Einen großen Teil der Diskussion nahm die Perspektive für das ganze Areal ein. Susanne Lund (Grüne) betonte mit Blick auf das pädagogische Konzept, dass es wichtig sei, dies als Chance zu sehen, das Campus-Projekt nicht nur auf Kau, sondern auch auf Bürgermoos zu beziehen. Hubert Hahn (FW) zeigte sich erfreut über den Arbeitstitel „Campus Kau“. Er merkte allerdings an, dass es wichtig sei, den Workshop zu machen, da der räumliche Komplex nicht nur Bildung betreffe, sondern ganz allgemein ein kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt sei.

Bürgermeister Bruno Walter äußerte die Sorge, dass am Ende ein Konzept entstehen könne, dass möglicherweise – zu weit gefasst – nicht finanzierbar sei. Er bestätigte aber, dass es eine vielfache Nutzung gebe, die über das pädagogische Konzept hinausgehe. In Bezug auf den Workshop sagte Birgit Butt (SPD), dass ihr hier das genau definierte Ziel fehle. Hier verwies Bürgermeister Walter auf das Ortsentwicklungskonzept Kau 2030.

Am Ende der Beratung stand der Antrag, den Beschlussvorschlag des Technischen Ausschusses (Entwicklung eines pädagogischen Konzepts, Sanierung der Feuchtigkeitsschäden sowie der Fenster und Fassaden) als Basis für die Abstimmung zu nehmen und diesen um den Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrats zu ergänzen, einen inhaltlich erheblich weiter gefassten Workshop zum Thema Campus Kau durchzuführen. Während die Punkte des Technischen Ausschusses ohne Gegenstimmen – bei Fenstern und Fassade mit einer Enthaltung – beschieden wurden, gab es bei dem Workshop drei Gegenstimmen der Grünen und eine Enthaltung. Diese favorisierten das enger gefasste pädagogische Konzept, da es sich hierbei anders als beim weiter gefassten Workshop um eine Pflichtaufgabe handle.