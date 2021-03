Outdoor-Hosen aus Altreifen

Eine recycelte Hose basierend auf Altreifen: Die neue Produktlinie des Outdoor-Sport-Unternehmens Vaude, die ab März 2022 im Handel sein wird, zeichnet sich laut einer Pressemitteilung nicht nur durch ein zeitloses Design, robustes Material und eine einfache Reparierbarkeit aus, die Hose sei auch nachhaltig, da chemisch recycelte Altreifen als Rohstoff verwendet werden. BASF und Vaude wollen laut der Mitteilung einen Beitrag leisten, um Abfallmengen zu verringern und wertvolle Ressourcen zu schonen.

„Unser Ultramid® Ccycled™ ist ein innovatives Polyamid 6, das für die Herstellung qualitativ hochwertiger Textilien eingesetzt werden kann“, sagt Christoph Gahn, Vice President Business Management Polyamide bei BASF, laut Mitteilung. „Bei der Herstellung sparen wir fossile Rohstoffe ein und bieten unseren Kunden darüber hinaus einen reduzierten CO2-Fußabdruck.“

René Bethmann, Innovation Manager bei Vaude, ergänzt demach: „Wir möchten Vorreiter sein, wenn es darum geht, eine Kreislaufwirtschaft für unsere Funktionsbekleidung aufzubauen. Unser Ziel ist, einen messbaren Beitrag für die Umwelt zu leisten.“ Die Verringerung des Bedarfs an primären fossilen Ressourcen zahle eindeutig auf dieses Ziel ein, „genauso wie reduzierte CO2-Emissionen für unsere Produkte. Durch die Nutzung von Ultramid® CcycledTM können wir den CO2-Fußabdruck um mehr als die Hälfte reduzieren.“

BASF speise Pyrolyseöl aus Altreifen in ihren Produktionsverbund in Ludwigshafen ein und ersetzte damit teilweise fossile Ressourcen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Anteil des recycelten Rohstoffs werde anhand eines zertifizierten Massenbilanzansatzes bestimmten im Verbund hergestellten Produkten zugeordnet. Die Produkte, die den Namenszusatz „CcycledTM“ tragen, hätten exakt die gleichen Eigenschaften wie die aus fossilen Rohstoffen hergestellten Produkte. Die Kunden könnten diese daher auf die gleiche Weise weiterverarbeiten und in ihren konventionellen Prozessen einsetzen. Somit seien auch Anwendungen mit hohen Anforderungen an Qualität und Leistung, wie etwa in der Textilindustrie, bedienbar. BASF gehe neue Wege in der Verwertung von Altreifen. Beim chemischen Recycling werden demnach Altreifen und vor allem solche Kunststoffabfälle genutzt, die bislang energetisch verwertet oder deponiert werden, wie etwa verbrauchernahe Kunststoffe, die im Verwertungsprozess aussortiert wurden.