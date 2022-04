Outdoor-Basar in Obereisenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 3. April fand nach zweijähriger Corona-Pause wieder ein Kinderkleider-Basar in Obereisenbach statt. Das Basar-Team des Fördervereins der Grundschule Obereisenbach organisierte einen Outdoor-Basar auf dem Schulhof der Grundschule Obereisenbach. Trotz kalten Temperaturen fanden sich zahlreiche Käufer ein und nutzten die Gelegenheit sich mit Kleidung für den Sommer einzudecken und Kuchen für den Sonntagskaffee mitzunehmen. Der Erlös kommt den Grundschulkindern Obereisenbach zugute und soll in diesem Jahr für Schwimmunterricht verwendet werden. Foto: Birgit Prestele