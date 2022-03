Osterkerzen zugunsten des Gemeindezentrums

Die Frauen und Männer des Kirchengemeinderates der Martin-Luther-Gemeinde haben einen Ostergruß mit Nebenwirkung vorbereitet. Sie haben Osterkerzen gebastelt, die sie nach den Gottesdiensten im Innenhof des Schlosses Tettnang am 20. und 27.März sowie am 3. und 10.April verkaufen. „Eine Osterkerze für Sie und eine Spende für 5 Euro oder mehr für die Sanierung des Gemeindezentrums“ steht auf dem Gruß der Martin-Luther-Kirchengemeinde. Wer die Kerze kauft und anzündet, könne sich dabei mit vielen anderen Menschen verbunden fühlen, so der Kirchengemeinderat. Und wer die Kerze nicht für sich selbst brauche, könne sie auch einem lieben Menschen mit einem Ostergruß vor die Haustür stellen, „als kleines Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit“, schlägt das Gremium vor.