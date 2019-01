Oscars für die VIP-Narren

Die Feuerhexen Tettnang haben im Landhaus Köhle in Neukirch das Sprungbändel für die neue Saison empfangen und die Hexentaufe zelebriert. Dazu wird jedes Mitglied geprüft: Wurden die Arbeitseinsätze im letzten Jahr gemacht? Sind alle Formulare und Daten auf dem neuesten Stand? Und wenn dann noch die Häswartin sagt, dass alle Nähte, Borten und geflickten Stellen am Häs in Ordnung sind, gibt es den heiß begehrten Sprungbändel.

Der Sprungbändel, von welchem in diesem Jahr sage und schreibe 174 Stück ausgegeben wurden, berechtigt das jeweilige Mitglied, das Häs in der Fasnetssaison zu tragen. 19 Umzüge, sechs Einsprünge und der eigene Kinderumzug stehen in diesem Jahr für die Feuerhexen der Narredei Dettlang-Dolang auf dem Programm, heißt es in einem Schreiben des Vereins. Hexenvorstand TomTom (Thomas Bürgin) freute sich, dass 2019 auch 35 Kinder unter den springenden Hexen sind. Schwierig sei im vergangenen Jahr die SEPA-Umstellung gewesen und die Umsetzung der neuen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung.

Die anschließende Hexentaufe stand in diesem Jahr unter dem Motto einer VIP-Tauf-Gala und sah eher wie ein Hollywood-Spektakel aus. Neun Täuflinge hatten sich dazu nach vorgegebenem Dresscode in feinem Zwirn, beziehungsweise Abendkleid gezeigt. Auf dem roten Teppich mussten sie sich zunächst im Rahmen eines Interviews den Fragen zur Person und zur Fasnet stellen. Dabei wurden sie mit viel Licht- und Tontechnik in Szene gesetzt, wozu das Technikteam um Udo Walser freundliche Unterstützung von Berthold Messmer der befreundeten Zunft Kogenmale Obereisenbach erhielt.

Nicht fehlen durften bei dem Schauspiel Häppchen nach Hexenrezept und ein Hexentrank. Als Highlight mussten die Täuflinge sich als Schauspieler verausgaben und sich selbst in einem Werbespot präsentieren und dann Filmszenen zum Filmeraten für das Publikum spielen. Nach dem pflichtgemäßen Hexenschwur wurde jeder Täufling mit Urkunde und Oscar ausgestattet als Teil der großen Hexenschar.

Zum ersten Mal dabei sind die Neuen beim Kinderumzug am 3. Februar. 25 Gruppen aus der Region werden dann mit und für die kleinen Narren die Montfortstraße und Schulstraße in ein buntes Treiben verwandeln. Danach heißt es für die neun Täuflinge nochmals aufs Podest. Mit Beginn der Dämmerung erfolgt die öffentliche Hexentaufe, bei welchem die Hexen dem Hexenmeister gegenübertreten müssen und nach einer kleinen Folter auf der Streckbank auf den Verein eingeschworen werden.

Wer die Feuerhexen Tettnang und auch andere Zünfte der Region außerhalb der Fasnet sehen will, darf sich beim nächsten Tettnanger Blutspendetermin am 22. Januar darüber freuen, Jecken, Hästräger und Fasnetsfreunde zu sehen. Denn da heißt es wieder „Narrenblut tut andern gut“ und so werden sich wieder wie in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Narren auf der Trage Blut für einen guten Zweck entnehmen lassen. Aufgrund von Baumaßnahmen findet dieser Blutspendetermin in der Argentalhalle in Laimnau statt.