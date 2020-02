Ortsvorsteher Wohnhas wird ein Grüner

Unter vielstimmigem „Kau, Kau – oho“ haben die Kauer bei strahlendem Sonnenschein am Bromigen Freitag ihre Dorffasnet gefeiert. Nach Schülerbefreiung, Umzug durchs Dorf und Narrenbaumstellen wurde es für Ortsvorsteher Joachim Wohnhas ernst: Für die kommenden närrischen Tage hat er seine Macht abgeben müssen. Zusammen mit Hofmarschall Markus Marschall, Büttel Erich Lutat und Narrenmutter Helga Probst stand übrigens hochrangiger Besuch aus Tettnang mit auf der Narrenbühne. In Vertretung von Bürgermeister Bruno Walter war Tettnangs Ehrenzunftrat Hase Bär vor Ort. Und ein bisschen Lokalpolitik musste sein. Um Kaus einzigen Grünen im Ortschaftsrat, Maximilian Betten, besser Unterstützung zu gewähren, wurde aus Ortsvorsteher Wohnhas flugs Cordula Grün, die – unterstützt von Gatte Eberhard in Person von Hase Bär – ein flottes Tänzchen wagte. Fasnets-Urgestein Hase Bär nahm die Herzen der Kauer indes im Sturm. „Hier ist es so schön, da muss ich gerade überlegen, nach Kau zu ziehen“, sagte er. Auch andere aktuelle Ereignisse nahmen die Kauer bei ihrer Dorffasnet aufs Korn: Die Turnerfrauen summten als Bienen durchs Dorf und trugen ein Insektenhotel mit sich herum. Auch Baustellen gibt es derzeit genug, prominenteste ist die Grundschule selbst, worauf die Lehrer, verkleidet als Bauarbeiter, aufmerksam machten. Und vielleicht klappt es ja doch noch mit dem Schwimmunterricht für die Kauer Schulkinder. „Wollt Ihr ein Schwimmbad im Hof?“, fragte der Hofmarschall die Kinder, die ihm ein vielstimmiges „Ja!“ entgegenriefen. Auch in der Diakonie Pfingstweid standen heute die Entmachtung des Vorstandes und anschließend eine bunte und lebendige Hallenfasnet auf dem Programm. Viele Zünfte und Musikgruppen sprangen in der Halle der Diakonie ein und genossen das lustige Treiben in der Einrichtung. „Pfingsti im Wunderland“ lautete das Motto in der schön dekorierten Halle, Mitarbeiter wie Klienten hatten großen Spaß an Schunkelrunden, Polonaisen und dem unkomplizierten Miteinander.