Ortsumfahrung Tettnang wird sechs Wochen zur Einbahnstraße

Weil die Bundesstraße 467 eine neue Fahrbahndecke bekommt, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Beeinträchtigungen einstellen. Für die Bauarbeiten wird die Ortsumfahrung Tettnang für die Zeit vom 11. Mai bis 19. Juni halbseitig gesperrt. Der Abschnitt zwischen Kressbronn und Gießen wird vom 11. bis 29. Mai voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden wird ab Kressbronn über die B 31 via Friedrichshafen und weiter über die B 30 nach Ravensburg geführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro.

Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, wird die Bundesstraße im Bereich der Ortsumfahrung Tettnang auf einer Länge von rund 5,7 Kilometern saniert. Ferner erneuert das Regierungspräsidium mit Unterstützung des Landratsamtes Bodenseekreis von Montag, 11. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 29. Mai , auf einer Gesamtlänge von etwa 2,9 Kilometern die Bundesstraße 467 zwischen dem Anschluss Kressbronn und der Abfahrt bei der Gießenbrücke. Das Landratsamt Bodenseekreis übernehme für diesen Abschnitt die Bauüberwachung für das Regierungspräsidium.

Die notwendigen Sanierungsarbeiten seien aufgrund diverser Schäden wie zum Beispiel Rissen, Ausbrüchen, so genannte Verdrückungen und Flickstellen erforderlich, da sie in erheblichem Maß zur Verkehrssicherheit beitragen.

Während der gesamten Straßenbauarbeiten wird der Bundesstraßenverkehr der B 467 in Richtung Norden ab Kressbronn über die B 31 via Friedrichshafen und weiter über die B 30 nach Ravensburg geführt.

Arbeiten an der Ortsumfahrung Tettnang

Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst niedrig zu halten, erfolgen die Arbeiten halbseitig, schreibt das Regierungspräsidium. Das heißt: Während der Bauzeit kann der Verkehr in Fahrtrichtung Kressbronn diesen Abschnitt der B 467 weiterhin nutzen. In einer ersten Bauphase wird bis Ende Mai 2020 zunächst die östliche Fahrbahnhälfte saniert. Dabei kann an der Anschlussstelle Tettnang-Nordwest (Bechlingen) weiterhin von Ravensburg kommend auf die L 329 ausgefahren werden. Gleichzeitig kann hier weiterhin auf die B 467 in Richtung Kressbronn aufgefahren werden, die Anschlussstellen Tettnang-Mitte (Bürgermoos) und Tettnang-Süd (Reutenen) sind gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt wird im Bereich der Ortsumfahrung Tettnang voraussichtlich ab Anfang Juni 2020 und bis zum Abschluss der Arbeiten die westliche Fahrbahnhälfte saniert. In diesem Zeitraum kann von Ravensburg kommend an den Anschlussstellen Tettnang-Mitte (Bürgermoos) und Tettnang-Süd (Reutenen) auf die L 333 „Seestraße“, beziehungsweise L 329 „Lindauer Straße“ ausgefahren werden. Ebenso kann an diesen Anschlussstellen in Richtung Kressbronn aufgefahren werden. Die Anschlussstelle Tettnang-Nordwest (Bechlingen) ist dann gesperrt.

Arbeiten im Abschnitt Kressbronn-Gießenbrücke

Die Arbeiten im Abschnitt zwischen Kressbronn und Gießenbrücke erfolgen unter einer Vollsperrung. Zunächst werden vom 11. bis zum 19. Mai die Anschlussäste B 31/ B 467 samt dem Kreisverkehrsplatz bei der Aral-Tankstelle Kressbronn und die Anschlussäste der Abfahrt B 467/K 7706 bei der Gießenbrücke saniert.

In dieser Zeit erfolgt die Zufahrt zur Gemeinde Kressbronn von der B 31 ab Höhe Oberdorf über die K 7706 und die Kanalstraße via Langenargen und die L 334. In einem zweiten Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende Mai die Hauptfahrbahn im Abschnitt nördlich der Anschlussstelle Kressbronn und der Anschlussstelle Gießenbrücke saniert. Nach Abschluss der Arbeiten an der Ortsumfahrung Tettnang wird Ende Juni dann noch die westliche Rampe bei der Abfahrt B 467/K 7706 (Gießenbrücke/Mückle) fertiggestellt.

Die Kosten der Gesamtbaumaßnahmen belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Behinderungen. Das Verkehrskonzept wurde mit den zuständigen Straßenverkehrsbehörden, der Polizei, den betroffenen Städten und Gemeinden sowie mit den Busunternehmen abgestimmt.