Ortschaftsrat Kau spricht über „Linde-Areal“

Der Ortschaftsrat Kau tagt am Montag, 22. Februar, ab 19.30 Uhr öffentlich in der Seldnerhalle. Der Rat befaasst sich mit der neuen Verwaltungsstruktur, der Anpassung der Vereinsförderrichtlinie, diskutiert über die künftige Ausrichtung und Förderung des Stadtmarketings, mit der Fortschreibung des Regionalplans und mit dem Bebauungsplan „Linde-Areal“. Weitere Themen: die Nutzung eines Hauses in der Rosenstraße für öffentliche Zwecke, Babauungsvorschläge für den Campus und Mitteilungen und Anfragen.