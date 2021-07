Orgelkonzert mit Georg Grass in der Sankt Gallus Kirche

Unter dem Motto „Allein Gott in der Höh sei Ehr - Orgelmusik von Johann Sebastian Bach“ steht das Konzert, zu dem die Sankt Gallus-Gemeinde am Samstag, 24. Juli um 20 Uhr einlädt.

Unter viele seiner Werke hat der Leipziger Thomaskantor die drei Buchstaben „SDG“ – „Soli Deo Gloria (Gott allein die Ehre)“ gesetzt. „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ – keinen anderen Choral hat der Komponist öfters bearbeitet. Neben Chor- und Kantatensätzen sind laut Ankündigung alleine 12 Orgelstücke aus dieser Melodie entstanden. Vier davon erklingen an diesem Abend und bilden so das Gerüst des Konzerts. Daneben vier große „freie“ Orgelwerke des Meisters: Das „Pièce d’Orgue“ (die sog. G-Dur-Fantasie im französischen Stil), die „Triosonate e-Moll“, die Bearbeitung eines Concerto Grosso d-Moll von Antonio Vivaldi, sowie „Präludium und Fuge D-Dur“.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Veranstalter bitten um Spenden.