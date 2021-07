Orgelkonzert in der Sankt Gallus-Gemeinde

Unter dem Motto „Allein Gott in der Höh sei Ehr - Orgelmusik von Johann Sebastian Bach“ steht das Konzert, zu dem die Sankt Gallus-Gemeinde einlädt. Das Konzert wird auf Sonntag, 25. Juli, 20 Uhr verschoben.

Unter viele seiner Werke hat der Leipziger Thomaskantor die drei Buchstaben „SDG“ – „Soli Deo Gloria (Gott allein die Ehre)“ gesetzt. „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ – keinen anderen Choral hat der Komponist öfters bearbeitet; neben Chor- und Kantatensätzen sind alleine 12 Orgelstücke aus dieser Melodie entstanden. Vier davon erklingen an diesem Abend und bilden so das Gerüst des Konzerts. Daneben vier große „freie“ Orgelwerke des Meisters: Das „Pièce d’Orgue“ (die sog. G-Dur-Fantasie im französischen Stil), die „Triosonate e-Moll“, die Bearbeitung eines Concerto Grosso d-Moll von Antonio Vivaldi, sowie „Präludium und Fuge D-Dur“.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es werden Spenden erbeten. Es ist keine Anmeldung nötig. In der Kirche besteht weiterhin Abstands- und Maskenpflicht.