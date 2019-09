Orgel und Sopran: Ein musikalischer Gang durch Jahrhunderte

Voll Freude hat Georg Grass den ehemaligen Domorganisten Wolfram Rehfeldt aus Rottenburg in der Kirche St. Gallus begrüßt. Hatte der Tettnanger Kantor doch genau vor 25 Jahren sein Orgelexamen beim damaligen Orgelprofessor abgelegt. Zusammen mit seinen Töchtern Anna und Elisabeth Rehfeldt, Gesang, gab der seit 2010 pensionierte Organist eine inspirierende geistliche Abendmusik.

Mit strahlend hellen Stimmen und runder Tonentwicklung stellten sich die beiden Schwestern mit „I will sing with the spirit“ von John Rutter vor, während die leicht bewegte Orgelbegleitung zurückgenommen registriert war.

Diese heitere Grundstimmung setzte sich im Orgelkonzert F-Dur des Bach-Zeitgenossen Johann Gottfried Walther fort. In den beiden Ecksätzen konnte Rehfeldt seine Virtuosität mit schnellen Läufen, die immer klar durchhörbar waren, ausspielen. Farbig abgesetzt der langsame Mittelsatz mit ausgespielten harmonischen Durchgängen. Im Wechsel zwischen Gesang und reinen Orgelwerken folgte ein Gang durch die Jahrhunderte.

Besonderer Hörgenuss

Über schreitenden Akkordfolgen legte der Organist eine reichhaltig verzierte Melodie im „Adagio“ des Barockmeisters Antonio Vivaldi. In die Welt der opulenten französischen Orgelmusik des 19. Jahrhunderts führte eine Fantasie von Alexandre Guilmant. Faszinierend, wie die Orgel in einer eigenen Bearbeitung Rehfeldts des „Largos“ aus dem 2. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow durch eine raffinierte Registrierung das Orchester ersetzte. Das eigentlich „einfache“ Choralvorspiel „Jesu bleibet meine Freude“ Johann Sebastian Bachs wurde durch die ruhige, verinnerlichte Interpretation zum besonderen Hörgenuss.

„Surrexit pastor bonus“ (Der gute Hirte ist auferstanden), eine Motette von Felix Mendelssohn-Bartholdy, lebte von fein abgestimmter Zweistimmigkeit der mehrfachen Preisträgerinnen bei „Jugend musiziert“. Sehr beweglich in der Stimmführung, sicherer Höhe und lockeren Koloraturen gestalteten die beiden Schwestern den „wunderlieblichen“ Gesang, der auf französische Nonnen der römischen Kirche Trinita del Monti zurückgeht. In der Eigenkomposition „Ave Maria“ des Vaters war die Familie mit lyrischer Melodieführung und stützenden Akkorden schön vereint.

Elisabeth Rehfeldt zeigte sich als Solistin mit weiten Sprüngen und großem Tonumfang im „Ave Maria“ von Jehan Alain. Während Anna Rehfeldt sehr virtuos und selbstsicher in „Oh Had I Jubal’s lyre“ aus dem Händel Oratorium Joshua hervortrat. War doch die mit schwierigen Koloraturen gespickte Arie einst der Starsängerin Giulia Frasi von Händel auf den Leib geschrieben worden. Wieder im Wechsel der Stimmführung oder als Duett vereint bekam das „Benedictus“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Sans innigen Charakter. „Kompakt, mit einer kräftigen Steigerung mittendrin“ setzte Wolfran Rehfeldt mit seiner „Toccata in G“, komponiert zum Abschlusskonzert als Domorganist, den starken Schlusspunkt.

Für den reichhaltigen Applaus sang das Geschwisterpaar vor den Zuhörern im Altarraum mit Begleitung von der Empore das eindringliche Abendlied „Bleib bei uns“ von Joseph Rheinberger.