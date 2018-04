Wieder einmal gibt es in der St. Gallus-Kirche Musik in einer ganz besonderen Konstellation zu hören: Unter dem Motto „Orgel trifft Blaskapelle“ begegnen sich am Samstag, 5. Mai um 20 Uhr in der St. Gallus-Kirche zwei in sich komplette Klangkörper – hier Kantor Georg Grass an der großen Orgel der St. Gallus-Kirche (das Instrument oft als „Ein-Mann-Orchester“ bezeichnet), dort das 70-köpfige symphonische Blasorchester des Musikvereins Rangendingen (Hohenzollern). Das ambitionierte Orchester steht seit 2011 unter der künstlerischen Leitung von Musikdirektor Arno Hermann und spielt in der Wertungsspielordnung der deutschen Blasmusikverbände in der Höchststufe. Hermann studierte Posaune und Dirigieren in Trossingen und Stuttgart und ist neben seiner Tätigkeit als Musikdirektor der Stadt Rottenburg a.N. als Dirigent, Posaunist, Komponist und Arrangeur tätig. Auf dem Konzertprogramm stehen Werke unter anderem von Bach, Guilmant, Verdi, Lauridsen oder Schoonenbeek. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familienkarte 20 Euro.