Open-Air Konzert in Tettnang geht in die zweite Runde

Am Samstag, 17. Juli, findet das zwei Livekonzert in der Happy-Live-Open-Air-Reihe auf dem BayWa Areal in Tettnang statt. Auftreten wird die Band Acoustic Affair mit den vier Vollblutmusiker Caroline Müller, Martin Ibele, Wolfgang Müller und Thomas Riether aus der Bodensee-Region, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Auswahl ihrer Songs orientiere sich an großen Kompositionen der Pop- und Soulmusik, oft mit Blues und Jazz gewürzt.

Mit ihrer Stimme legt Caroline Müller den emotionalen Grundstein von Acoustic Affair. Mal zart, weich und liebenswürdig, mal fordernd und lautstark, so heißt es in der Mitteilung. Wolfgang Müller gibt ihr mit seinem Piano den harmonischen Rahmen. Der Rhythmus kommt von Martin Ibele am Schlagzeug. Solistisch gewürzt wird das Spiel von Acoustic Affair von einem der besten Saxophonisten der Region, Thomas Riether.