Am Kreisverkehr Wangener Straße/Riedstraße ist es am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Fahrer eines Opel einen im Kreisverkehr fahrenden Fiat und prallte gegen dessen Fahrzeugseite, teilt die Polizei mit. Bei dem Unfall wurde einer der Beteiligten leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20 000 Euro.