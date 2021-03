Online-Informationen des Schulzentrums Manzenberg

In diesem Jahr können Eltern und ihre Kinder pädagogische Konzepte und unterrichtliche Angebote des Schulzentrums Manzenberg online kennenlernen. Eltern finden auf den Homepages der weiterführenden Schulen in Tettnang alle Termine und Abläufe. Gemeinschaftsschule Manzenberg: www.manzenberg-schule.de, Realschule Tettnang: www.realschule-tettnang.de, Montfort-Gymnasium Tettnang: www.mgtt.de. Unterlagen und Hinweise zur Schüleranmeldung (Montag, 8. März, bis Donnerstag, 11. März) finden sich dort ebenfalls. Obwohl die Informationsveranstaltungen und die Schüleranmeldungen nicht wie gewohnt stattfinden können, ist somit ein guter Start an den weiterführenden Tettnanger Schulen gesichert. Bei Fragen kann das Schulzentrum telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden.