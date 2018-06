Oliver Schütz gewinnt eine Nachwuchsauszeichnung der Popakademie Mannheim

Wie man ein Lied komponiert und textet, weiß Oliver Schütz mittlerweile. Der Zwölfjährige hat beim Songwriting-Wettbewerb SONGS der Popakademie Baden-Württemberg jüngst für „1000 Galaxys“ den Youngster Award erhalten. Im Finale in Stuttgart trat er im Mai als Jüngster gegen 13 weitere Nachwuchs-Liedermacher an.

„Ich wollte ohnehin schon mal ein Lied schreiben“, sagt Oliver. Als sein Musiklehrer Matthias Johler im Unterricht von dem Wettbewerb berichtete, war für den Realschüler schnell klar: „Da will ich gewinnen.“ Nicht unwichtig war für ihn der Gedanke ans Preisgeld – immerhin hat das einen Gesamtwert in Höhe von 10 000 Euro und geht an Schulen und Jugendzentren. Das kommt jetzt zwar nach Freiburg, aber alle Finalisten erhalten ein professionelles Coaching. Und Oliver kann ein Lied professionell im Studio aufnehmen.

Geschichte und Melodie ausdenken

Das soll dann ein anderes als das Wettbewerbslied werden. Wie man ein Lied schreibt, erklärt Oliver so: „Man überlegt sich erst mal, über was man schreiben kann.“ Entweder könne man etwas erfinden oder etwas aus dem Leben herausgreifen. „Ich habe mir eine Geschichte ausgedacht und dann die Akkorde dazu gefunden.“ Die fand er daheim beim Spiel m E-Piano. Melodie und Text zusammen standen dann irgendwann, zumindest in Grundzügen. Oliver ist Star Wars-Fan und sagt: „Ich wollte was mit Außerirdischen machen.“ So ist ein nachdenkliches Lied daraus geworden, in dem er von einer weit entfernten Welt erzählt.

Dominik Blöchl von der Musikwerkstatt Tettnang unterstützte Oliver danach, das Ganze weiter auszubauen: Er half dabei, die Melodie und Begleitung auszufeilen, griff Oliver bei der Umsetzung in Notenschrift und auch beim Feinschliff am Text unter die Arme. Seinen fertigen Beitrag schickte der Zwölfjährige dann zur Popakademie nach Mannheim. Einer kurze Schrecksekunde gab es: Oliver hatte das verlangte Video und den Text vergessen. Das reichte er nach. Danach passierte erst einmal nichts mehr. Die Zeit verging.

Zwei Wochen später kam der ersehnte Brief: Oliver werde beim Abschlusskonzert in Stuttgart dabei sein. Beim Soundcheck war die Aufregung dort noch groß: „Da war ich richtig angespannt und voller Adrenalin.“ Beim richtigen Auftritt im Finale vor Publikum war er am Ende dann etwas ruhiger, aber er dachte sich schon die ganze Zeit: „Jetzt darf ich bloß keinen Fehler machen.“ Ein Wort habe er etwas anders gesungen, gesteht er. Worauf seine ältere Schwester Lea relativiert: Das hätte nur jemandem auffallen können, der das Lied schon etliche Male gehört habe. Sie sei überzeugt gewesen, dass das gut laufe: „Oliver ist ein Auswendiglerntalent.“

Zumindest bei Sachen, die ihn interessierten, sagt Oliver. Und: „Ich kann mir Musik gut vorstellen.“ In seiner Vorstellung lässt er immer wieder Lieder laufen, er ist in der Solo-AG an der Schule, lernt in der Musikwerkstatt Gesang und Klavier. Damit knüpft er auch an Familientraditionen an: Beide Schwester singen ebenfalls, und ohne Lied gibt es zu Weihnachten keine Bescherung.

Spontaner Chor hinter der Bühne

Beim Finale hat sich sogar spontan im Backstage-Bereich ein kleiner Chor aus einigen Finalisten gebildet, die sich bei der Aufführung so besser kennengelernt haben: „Wir haben dann eine Whatsapp-Gruppe gegründet“, sagt Oliver. So bleibt jeder bei dem anderen auf dem Laufenden. Auf die Frage, ob er sich Musik auch als Beruf vorstellen könne, sagt Oliver ganz klar: „Es ist ein tolles Hobby.“ Da hat er aber auch noch andere wie Longboard-Fahren oder Computerspiele. Später wolle er beruflich eher etwas mit Mathematik und Technik machen.

Bei der Siegerehrung war dann irgendwann klar, dass es ein Sonderpreis sein würde, sagt seine Schwester Lea. Es habe immer Anspielungen à la „je jünger man wird“ gegeben. Vater Holger: „Alle anderen waren ja ab 14 aufwärts.“ Der Youngster Award ist für Oliver ein Zwischenschritt. Als sein Vater Holger das Youtube-Video auf seinem Mobiltelefon aufruft, geniert sich Oliver etwas und sagt, er wisse doch jetzt viel besser, wie man ein Lied schreibe. Deswegen konzentriert er sich bereits auf den neuen Song, den er dann im Studio aufnehmen darf. Allzu viel will er noch nicht verraten, der Beginn ist gemacht: „Ich habe da schon ein paar Akkorde.“