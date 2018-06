Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit zwischen 21 und 9 Uhr, in Geschäftsräume in der Olgastraße in Tettnang eingestiegen. Dort entwendeten sich laut Polizeibericht mehrere Hundert Euro Bargeld.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu melden. Einklappen Ausklappen