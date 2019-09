Oldtimertreffen bei bestem englischen Landregen

Der Engländer-Stammtisch hat sich am Sonntagmorgen zum 15. Frühschoppen am Gasthaus „Zum grünen Braum“ in Reutenen getroffen. Bedauerlicherweise regnete es. Daher „sind nicht so viele Gäste gekommen wie sonst“, bedauerte Axel Hackbarth. Trotzdem war die Stimmung fröhlich, das Thema „Auto“ lieferte reichlich Gesprächsstoff.

„Unser Stammtisch ist durch eine Kombination aus der Renngemeinschaft Zeppelin und dem MG Drivers Club in Friedrichshafen entstanden. Wir sind kein Verein und kein Club – wir treffen uns einfach so - einmal im Monat am Freitagabend. Jeder der mag und Interesse an englischen Autos hat, kann dazu kommen, sagte Hackbarth. Wenn alle da sind, sind wir 15 Personen.“ Bei Ausfahrten werde ein Treffpunkt vereinbart, zu dem viele befreundete Oldtimer-Fans von überall her eingeladen werden. Da sei dann schon eine beachtliche Anzahl von englischen Autos zu sehen.

Wenn man die Autos betrachtet, muss man sich beim Einsteigen in die niedrigen Modelle ganz schön „zusammenfalten“. Die englischen Kleinode müssen zartfühlend behandelt werden. „Bloß keine Waschanlage, sagte Albert Gresser. Die Pflege unserer Autos übernehmen wir selbst, für Reparaturen gibt es reichlich Oldtimer-Werkstätten in der Region.“

In den 80er-Jahren habe sein Vater einen schrottreifen MG gekauft, erzählte Armin Labor. Damals habe man keine Ersatzteile bekommen und es gab noch keinen Internetversand, deshalb dauerte es zehn Jahre, den roten Flitzer wieder flott zu bekommen. Doch dann haperte es an der Zulassung. Da die Akten beim Landratsamt nicht mehr vorlagen, wurden unzählige Gutachten verlangt. Bis 1999 wurde der MG dann wegen beruflicher Prioritäten sozusagen „vergessen“, seitdem wird er von Armin Labor wieder auf Ausfahrten und sogar auf OldtimerRallyes gefahren.

Einen „Spitfire“ und einen „Triumph Dolomite“ nennt Horst Brielmayer aus Markdorf sein eigen. Er war mit seinen Fahrzeugen schon mehrmals in England und erzählte, dass die Ersatzteilqualität dort sehr schwankend sei. Viele Teile seien keine Originale, sondern kämen aus China, was ihre Haltbarkeit stark beeinträchtige.