Old- und Youngtimer treffen sich im Schlosspark

Der Deutsche Automobil-Veteranen-Club (DAVC) ist am Sonntag, 16. August, in Tettnang zu Gast. Mehr als 20 Old- und Youngtimer machen mit ihrer Besatzung gegen 13 Uhr Zwischenstopp am Neuen Schloss. Oldtimer-Liebhaber erwartet eine bunte Auswahl an Fahrzeugen verschiedener Epochen. Die Mitglieder der Landesgruppe Allgäu informieren auch gerne über ihre Fahrzeuge, schreibt der Verein. Das Einzugsgebiet der DAVC-Landesgruppe Allgäu reicht von Oberstdorf über Kempten, Ulm, Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen bis nach Lindau. Aufgabe des Vereins ist, historisch interessante Fahrzeuge sowie auch Youngtimer zu erhalten und zu restaurieren, um sie dannInteressierten in voller Schönheit und Funktion bei gemeinsamen Ausfahrten zu präsentieren.