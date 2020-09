Ohne Veranstaltungen keine Einnahmen – wie Vereine in der Krise kreativ werden

SG Argental liefert Kuchenpakete aus

Die SG Argental-Handballerinnen haben als Alternative zu ihrem Stand auf dem Bähnlesfest einen „Drive Home Kuchenverkauf“ ins Leben gerufen: Bis Sonntag, 6. September, kann man sich ein gemischtes Kuchenpaket bestellen – bestehend aus entweder drei oder fünf verschiedenen Kuchenstücken. Die Bezahlung erfolgt auf Spendenbasis, der Erlös soll laut Ankündigung der Jugendarbeit der SG Argental zu Gute kommen. Vorher werden noch zahlreiche fleißige Backfeen aktiv sein: Die Kuchen werden von den drei aktiven Damenmannschaften, von den Jugendmannschaften sowie auch deren Eltern gebacken. Am Bähnlesfestsonntag, 13. September, zwischen 12 und 15 Uhr werden die freiwilligen Helfer aus den Mannschaften die Kuchen dann ausfahren und den Auftraggebern direkt an die Haustür liefern. Man freue sich auf viele Unterstützer, heißt es seitens des Vereins. Das Liefergebiet für den Kuchenservice umfasst Tettnang, Laimnau und das Umland sowie Kressbronn, Langenargen und Eriskirch. Bestellungen nimmt der Verein entgegen per E-Mail an sga-kuchen@web.de oder telefonisch zwischen 14 und 18 Uhr unter 0751/76780823.

Landjugend bringt alles für einen schönen Spätsommer-Abend vorbei

Statt Party gibt’s bei der Landjugend Krumbach-Obereisenbach in diesem Jahr „Alls für’n schene Obend“ – und zwar per Lieferdienst nach Hause. Passend zur Hopfenernte bringen die Landjugend-Mitglieder auf Bestellung alles, was man für einen gemütlichen Spätsommer-Abend braucht, heißt es in der Ankündigung.

Zu Bestellen gibt’s Hopfenkränze (klein für 15, groß für 20 Euro), dekorative Hopfenrankenkugeln (klein für 5, Mittel für 7, groß für 10 oder im Set für 20 Euro), Ein Fässle Schöre-Bier (helles, dunkles oder Bockbier) für 14 Euro sowie ein Schwedenfeuer für 17,50 Euro. Bei den Vorbereitungen seien die Jungs und Mädels der Landjugend bereits fleißig eingebunden – sei es beim Hopfenrankenkugeln flechten oder beim Schwedenfeuer vorbereiten.

Bestellungen nimmt die Landjugend per E-Mail an landjugend-ko@web.de entgegen oder auch per Direktnachricht auf Instagram an landjugend_ko sowie alternativ als Nachricht per WhatsApp an 0151/53573702. Ausgeliefert wird dann an zwei Tagen: am Samstag, 5. und 12. September, jeweils ab 10 Uhr. Bestellungen werden jeweils bis zwei Tage vordem Auslieferungstermin angenommen.