Ohne Biertrinker kein Hopfenumsatz in Tettnang

Eine Bierverkostung und prominente Gäste – das bot der Internationalen Tag des Bieres der CDU-Ortsverbände Tettnang, Tannau und Langnau. Politiker wollen die Landwirtschaft vor Ort mehr unterstützt sehen.

Hopfenkönigin Anja Müller brachte es in ihrer Rede auf den Punkt: „Ohne Biertrinker kein Hopfenumsatz“, sagte sie in ihrer Rede – gerichtet an die zahlreichen Gäste, die in den Biergarten des Hopfenguts No20 in Siggenweiler gekommen waren. Unter ihnen auch der Europaabgeordnete Norbert Lins, Noch-Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen sowie Bundestagskandidat Volker Mayer-Lay und der Landtagsabgeordnete August Schuler.

Dass es den Internationalen Tag des Bieres seit 2007 gibt, den Tag des deutschen Bieres aber schon seit 1516, erfuhren die Gäste von Volker Mayer-Lay. In den USA habe man 2007 beschlossen, gemeinsam die Biere aller Nationen zu vereinen. Mayer-Lay bedauerte, dass die Landwirtschaft immer strenger kontrolliert werde, dabei seien die Landwirte doch die Naturschützer vor Ort. Seine Partei wolle die Klimaziele ohne Bevormundung erreichen.

Jürgen Weishaupt, der Geschäftsführer des Hopfenpflanzerverbands, lobte den Tettnanger Hopfen als ältesten Global player der Stadt und sagte Positives für die Ernte voraus, da es der Hopfen kühl und feucht möge.

In der Zwischenzeit wurde ein kräftiges Bier zum Probieren verteilt, das Lukas Locher vom Hopfengut als Gruß aus der Küche bezeichnete. Danach folgte das leichtere Kellerpils aus der Kronenbrauerei. Norbert Lins stellte zum Thema Bier fest: „Karotten stärken die Sehkraft, Bier verdoppelt sie“. Zur politischen Situation meinte er, dass er sich von der Bevölkerung mehr Akzeptanz für die Landwirtschaft wünsche. In seiner Position als Vorsitzender im Agrarausschuss setze er sich für die Verbesserung der Situation der bäuerlichen Betriebe in der Bodenseeregion ein. Zuletzt wurde das kräftige Lemon IPA vom Hopfengut ausgeschenkt. Damit ging ein launige Abend mit Bier aus der Region von dem Hopfengut, der Kronenbrauerei und der Brauerei Farny zu Ende.