Die Komödie des türkischen Theaters Ulüm „Oh Gott, die Türken integrieren sich“ hat am Sonntag trotz Autoschau und Einkaufsmöglichkeit eine große Anzahl von Zuschauern in den Rittersaal im Neuen Schloss gelockt. Hubert Hahn, Schlossverwalter und Mitglied des Integrationsnetzwerks Tettnang, freute sich bei seinen Begrüßungsworten über einen fast ausverkauften Saal. Das „Theater Ulüm“ gibt es seit 20 Jahren und es ist das erste und bisher einzige, professionelle türkische Theater in Süddeutschland. Es ist in Ulm ansässig und hat dort eine eigene Spielstätte. Regisseur und Autor Aydin Engin hat lange Zeit in Deutschland gelebt und arbeitet in Istanbul als Kolumnist, was ihm eine kurzzeitige Inhaftierung eingebracht hat.

„Das Auswahlkriterium ist nur die Fähigkeit in der Fabrik zu arbeiten, nicht die Intelligenz und der Mensch“ stellt der neu in Deutschland angekommene Gastarbeiter Memet Dasch nach der Untersuchung durch eine deutsche Amtsärztin fest. „Was?? Schon wieder ein Memet? Wir haben schon elf und fast genauso viele Ali!“

Memet Dasch arbeitet nun am Fließband, allerdings viel zu schnell, wie der Betriebsrat feststellt. „Du musst langsamer arbeiten, sonst erhöhst du den Akkord und erfreust nur die Chefetage!“ Sprachprobleme sorgen allerdings dafür, dass Memet immer schneller wird. Erst ein Wörterbuch und das Wort „Pause“ können ihn bremsen. Memet Dasch hat viel gearbeitet, etwas Geld erspart und möchte eigentlich mit seiner Familie in die Türkei zurückkehren. Doch sie merken, dass sie Wurzeln geschlagen haben und beschließen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, wenn da nur nicht das Sprachproblem wäre. Außerdem hat sich seine Frau Fikriye gerade dazu entschlossen „Emanze-Frau“ zu werden und Christian taucht auf, der behauptet, Memets Tochter Remziye sei seine Freundin. Der findige Memet lässt den Artikel für die Einbürgerung von Christian schreiben und verspricht, im Gegenzug über die „Fründinsache nachzudenken, allerdings müsse man über Beschneidung sprechen, „es gibt ja Traditionen“. Auch Sohn Remzi ist auf Freiersfüßen und bei einem Besuch des zukünftigen Schwiegervaters Günter, den Memet für einen „heimlichen“ Türken hält, wird die Mitgift ausgehandelt. Günter fährt seit über zwölf Jahren in die Türkei in Urlaub und spricht etwas Türkisch. Fikriye meint, „wer das nach zwölf Jahren nicht kann, ist ein Esel“. Memet: „Ich bin seit 42 Jahren in Deutschland und kann die Sprache immer noch nicht, was bin dann ich?“ Die Lachmuskeln des Publikums wurden noch tüchtig beansprucht, bis die deutsche Staatsangehörigkeit schließlich mühsam von Frau Baumgärtner erteilt wurde: „Gratulation, nein – Integration!“ – und Familie Dasch mit der Fernsehreporterin Schablevski über das Thema „Mitgliedschaft der Türkei in der EU“ diskutierte. Das Publikum dankte den Schauspielern für die humorvolle und kurzweilige Darbietung mit einem langanhaltenden Applaus.