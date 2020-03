Oft nur von außen zu: Tettnanger Einzelhandel kommt in Bewegung

In der derzeitigen Krisensituation rund um die Corona-Pandemie brauchen viele Menschen Unterstützung. Gleichzeitig sind Solidarität und Gemeinschaftsgefühl riesig. Auch hier vor Ort in Tettnang, Meckenbeuren, Kressbronn und Neukirch. Schwäbisch Media hat eine Plattform entwickelt, die mehrere Dinge vereint: Dort finden Sie Hilfe, wenn Sie sie brauchen. Sie können aber auch Hilfe anbieten für diejenigen in Ihrem Ort oder Ihrer Nachbarschaft, die gerade auf Unterstützung angewiesen sind. Zudem können auch lokale und regionale Einzelhändler und Unternehmen ihren besonderen Service anbieten. Die Plattform hilft damit Bürgern ebenso wie dem lokalen Einzelhandel, der von den derzeitigen Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie besonders betroffen ist.

Entstanden ist die neue Plattform aus der Aktion Schwäbische bringt zusammen, die wir vor wenigen Tagen auf unserer Website und in der Zeitung gestartet haben. Wir haben das Angebot nun ausgeweitet und noch besser aufbereitet. Der Name bleibt und ist zugleich unser Wunsch: Schwäbische bringt zusammen. Sie finden die neue Plattform für die Menschen und den Handel in Tettnang, Meckenbeuren, Kressbronn und Neukirch auf unserer Website unter schwäbische.de/bringtzusammen