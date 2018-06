Offener Brief von Bürgermeister Walter an die Langnauer Ortschaftsräte

Nachdem der Langnauer Ortschaftsrat mehrheitlich beschlossen hat, dass für Ortschaftsrätin Simone Holitsch keine Hinderungsgründe für das Ausüben ihres Amtes nach Paragraf 29 der Gemeindeordnung vorliegen, obwohl klar war, dass dieser Beschluss rechtswidrig sein würde, wendet sich Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter nun in einem Brief an die Mitglieder des Gremiums. schwäbische.de veröffentlich diesen Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte Mitglieder des Ortschaftsrates der Ortschaft Langnau,

in der letzten Sitzung des Ortschaftsrates wurde in einer geheimen Abstimmung mehrheitlich entschieden, dass bei Frau Simone Holitsch kein Hinderungsgrund vorliegt und sie damit im Ortschaftsrat verbleiben kann.

Wie Sie alle wissen, ist dieser Beschluss rechtswidrig, so dass Herr Ehrle als Ortsvorsteher Widerspruch gegen diese Entscheidung einlegen muss. Auch das weitere Verfahren habe ich bei den beiden Terminen am 1. Juli sowie am 8. Juli eingehend erläutert, so dass ich hierauf nicht näher eingehen möchte.

Aus meiner Sicht kann ich durchaus nachvollziehen, dass einzelne Mitglieder des Ortschaftsrates angesichts der großen öffentlichen Diskussion verunsichert sind. Es muss nun ein Weg gefunden werden, aus dem entstandenen Dilemma, an dessen Anfang eine nicht nachvollziehbare gesetzliche Regelung und an deren Ende nun ein sehr großes Frustpotenzial sowohl bei Gewählten als auch bei Wählerinnen und Wählern besteht, herauszukommen.

Ich möchte Ihnen deshalb einen Vorschlag unterbreiten, der es für mein Empfinden ermöglich kann, gemeinsam im Ortschaftsrat über alle Fraktionsgrenzen hinweg den Blick nach vorne zu richten.

Verbunden mit der Entscheidung, dass Hinderungsgründe bei Frau Holitsch und Frau Weiß vorliegen, schlage ich Ihnen eine gemeinsame Erklärung dahingehend vor, wonach dem Gemeinderat unser Stadt vorgeschlagen wird, die Angelegenheit über Petitionen sowohl an den Bundestag als auch den Landtag von Baden-Württemberg weiterzugeben. Dies mit dem Bestreben und dem Ziel, die Regelung in Artikel 137 des Grundgesetzes und in § 29 der Gemeindeordnung zum einen im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz und zum anderen hinsichtlich des Inhalts zu prüfen und zu ändern.

Auf dieser Grundlage könnte zum Ausdruck gemacht werden, dass man der Verpflichtung, sich an Recht und Gesetz zu halten, auf der einen Seite nachkommt, auf der anderen Seite aber die Sache aktiv in die Hand nimmt und an die zuständigen Stellen weitergibt, um hier für die Zukunft Klarheit zu schaffen und damit für alle Betroffenen Rechtsicherheit zu erhalten.

Uns würde dies aber den Weg öffnen, damit wir in der Ortschaft Langnau möglichst bald den Ortschaftsrat konstituieren können, dieser sich mit der Frage des zukünftigen Ortsvorstehers oder der zukünftigen Ortsvorsteherin befassen kann und das von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte neue Gremium seine Arbeit aufnehmen kann.

Ich würde mich sehr freuen, wenn es auf dieser Grundlage gelingen würde, die jetzige für alle Beteiligten äußerst unbefriedigende Situation zu lösen.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Walter